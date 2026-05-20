O biquíni tendência de Eva Pais não passou despercebido. E já sabemos de onde é a peça

Eva Pais voltou a captar atenções nas redes sociais ao mostrar os primeiros momentos da viagem que está a fazer ao lado da irmã, Maryn.

A vencedora de Secret Story 10 partilhou imagens do hotel onde está hospedada, da receção especial que recebeu e da vista privilegiada para a piscina e para a costa marítima de Málaga.

Mas foram sobretudo os looks escolhidos pela jovem que acabaram por saltar à vista dos seguidores.

Eva surgiu com um biquíni castanho da Armani Exchange, uma das cores tendência deste verão. A peça, vendida na loja online JM Concept Store, tinha o valor de 129 euros e encontra-se atualmente esgotada. Mas há mais opções.

Além disso, a ex-concorrente apostou também num conjunto cor-de-rosa da Just Cavalli composto por casaco e calças, originalmente à venda por 678 euros. No entanto, a peça encontra-se em promoção e pode atualmente ser adquirida por 406,80 euros, segundo apuramos junto da proprierária da loja.

Os acessórios usados por Eva durante estas férias também podem ser adquiridos no mesmo espaço online, bem como diversos looks utilizados pela vencedora quando ainda estava dentro da Casa. Os chinelos Just Cavalli custam 75,50 euros, enquanto o boné da Karl Lagerfeld tem um valor de 89 euros.

Entre hotéis de sonho, peças exclusivas e paisagens paradisíacas, Eva Pais continua a impressionar os seguidores com a nova vida depois da vitória no reality show da TVI.