Por esta, ninguém esperava. Eva revela que quer ter conversa com o ex-noivo Zé: e o motivo surpreende

Depois de saber que o Secret Story 10 tinha batido recordes de audiência, Eva mostrou-se muito pensativa. A concorrente acabou a admitir estar a pensar no ex-noivo de Liliana, que ficou muito popular na anterior edição do programa. «Estou a dever um pedido de desculpas», confidenciou, explicando: «Ao Zé. Ainda agora desvalorizei os sentimentos do rapaz, também passou das boas».

Recorde-se que Zé pediu Liliana em noivado na gala de estreia da anterior edição da Casa dos Segredos. Ficou à porta do programa e acabou a ver a noiva a envolver-se com Fábio. A relação dos dois viriam também a terminar, tal como a de Eva e Diogo.

«Desculpa Zé, disse que era mais fácil estar lá fora, mas não é nada. Claro que não é mais fácil estar lá fora», declarou, ainda, Eva.