Segredo em risco? Diogo fica roído de inveja ao ver imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo: e as reações são reveladoras

Na casa mais vigiada do país, as dinâmicas continuam a surpreender, sobretudo quando os sentimentos se misturam com estratégia. Desta vez, foi Hugo quem deu que falar ao tecer rasgados elogios a Eva… sem saber que estava a fazê-lo à frente do namorado da concorrente.

Durante o Especial com Cristina Ferreira após passar uma VT, numa conversa na sala, Hugo destacou várias qualidades de Eva, elogiando a sua postura no jogo e beleza física.

O que Hugo desconhece, tal como a todos os colegas, é que Eva e Diogo mantêm uma relação fora do programa. O casal optou por não revelar o namoro aos restantes concorrentes, dado os segredos que guardam.

Enquanto Hugo falava, Diogo manteve-se sereno, ouvindo atentamente cada palavra, mas as expressões faciais foram mais fortes que o concorrente e não tardaram a aparecer memes sobre o assunto.

Dentro da casa, Eva também não deixou transparecer qualquer tensão. A concorrente limitou-se a sorrir perante os elogios, mantendo a compostura.

Como tudo começou...

Depois de ter de dividir a cama com Hélder, Eva volta a enfrentar uma nova dificuldade com um homem da casa. Hugo começa a mostrar cada vez mais interesse pela concorrente. Na manhã desta quarta-feira dia 25 de fevereiro, acabaram por trocar picardias.

Eva entrou no Secret Story ao lado do namorado Diogo, mas com o segredo para esconder: “Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa". Na casa ninguém sabe que a jovem é comprometida, o que torna tudo mais difícil. A concorrente não pode “bloquear” todas as investidas dos colegas.

Hugo e Eva começaram a manhã a trocar picardias. Ricardo João apanha os colegas e acaba por fazer uma provocação: «Já vi romances a começar por menos».

Mais tarde, Hugo pediu que Eva o ajudasse a fazer a cama, a resposta da jovem foi torta, o que levou o concorrente a lançar farpa:«És tão feinha quando reclamas, és tão linda quando ajudas»

A concorrente acabou por deixar firme a sua postura e disse mesmo que não é feia nunca. E Hugo concordou.

Poucos segundos, o concorrente lança uma nova farpa: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»