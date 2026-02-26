Segredo em risco? Diogo fica roído de inveja ao ver imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo: e as reações são reveladoras

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
13:04
Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada - Big Brother

Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

12:47
Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu - Big Brother

Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu

12:46
«Como é que eu me posso dar com um Ricardo e com uma Sara ao mesmo tempo?»: Luzia faz partilha pessoal e usa como metáfora estes concorrentes - Big Brother
02:10

«Como é que eu me posso dar com um Ricardo e com uma Sara ao mesmo tempo?»: Luzia faz partilha pessoal e usa como metáfora estes concorrentes

12:26
Má língua em privado: Ariana e Luzia são as primeiras a almoçar no restaurante da casa - Big Brother
07:11

Má língua em privado: Ariana e Luzia são as primeiras a almoçar no restaurante da casa

12:16
Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana? - Big Brother

Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

12:08
Catarina e Liliana chocadas com atitude de Sara: «Não quero que vocês comam a minha comida boa» - Big Brother
01:01

Catarina e Liliana chocadas com atitude de Sara: «Não quero que vocês comam a minha comida boa»

11:52
Pedro desabafa com Ricky a propósito das nomeações e assume sentir arrependimento - Big Brother
01:43

Pedro desabafa com Ricky a propósito das nomeações e assume sentir arrependimento

11:34
Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto - Big Brother
01:06

Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto

11:26
Concorrentes analisam a postura dos colegas e apontam algumas mudanças de atitude: «Ela quer as câmeras» - Big Brother
03:40

Concorrentes analisam a postura dos colegas e apontam algumas mudanças de atitude: «Ela quer as câmeras»

11:24
Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo - Big Brother

Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

11:10
Segredo em risco? Diogo fica roído de inveja ao ver imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo: e as reações são reveladoras - Big Brother

Segredo em risco? Diogo fica roído de inveja ao ver imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo: e as reações são reveladoras

10:54
Hélder insiste em falar de Hugo a Eva e a concorrente acaba por desabafar - Big Brother
06:00

Hélder insiste em falar de Hugo a Eva e a concorrente acaba por desabafar

10:37
Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?» - Big Brother
05:50

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»

10:23
Inédito. Acabados de acordar, Liliana e Ricky têm atitude estratégica para esconder o segredo - Big Brother
02:25

Inédito. Acabados de acordar, Liliana e Ricky têm atitude estratégica para esconder o segredo

10:10
Em êxtase. O que se terá passado durante a noite com Ricardo João? - Big Brother
01:03

Em êxtase. O que se terá passado durante a noite com Ricardo João?

01:08
«Como é que é possível...»: Catarina chora no confessionário e o motivo é João - Big Brother
02:57

«Como é que é possível...»: Catarina chora no confessionário e o motivo é João

00:42
Um namorado e um possível pretendente: Eva chora por estar dividida entre a relação e o jogo - Big Brother
02:57

Um namorado e um possível pretendente: Eva chora por estar dividida entre a relação e o jogo

00:34
A posição de "porteiro" da festa dá que falar: Ana justifica-se a Jéssica - Big Brother
01:27

A posição de "porteiro" da festa dá que falar: Ana justifica-se a Jéssica

00:25
Primeira festa do Secret Story 10. Ana entrega os convites mas há quem fique à porta - Big Brother
01:57

Primeira festa do Secret Story 10. Ana entrega os convites mas há quem fique à porta

00:20
Noite agridoce na casa. Hugo acerta o segredo de Ricardo João mas nem tudo corre bem e um dos cocnorrentes acaba sancionado - Big Brother
05:24

Noite agridoce na casa. Hugo acerta o segredo de Ricardo João mas nem tudo corre bem e um dos cocnorrentes acaba sancionado

00:01
Eva desabafa com João e Ariana e o motivo é o suposto interesse de Hugo: «Eu já senti isto lá fora...» - Big Brother
09:25

Eva desabafa com João e Ariana e o motivo é o suposto interesse de Hugo: «Eu já senti isto lá fora...»

23:11
«Eu queria ser nomeado, não ando aqui a dormir»: Ricky explica a estratégia que o levou a ir a nomeações esta semana - Big Brother
01:32

«Eu queria ser nomeado, não ando aqui a dormir»: Ricky explica a estratégia que o levou a ir a nomeações esta semana

23:06
Catarina e Sara suspeitam que Eva e Diogo são um casal e combinam estratégia para os "desmascarar" - Big Brother
01:46

Catarina e Sara suspeitam que Eva e Diogo são um casal e combinam estratégia para os "desmascarar"

22:51
Estes são os novos nomeados da semana. Um deles será expulso já no próximo domingo - Big Brother

Estes são os novos nomeados da semana. Um deles será expulso já no próximo domingo

22:41
Eva chora sozinha na casa de banho - Big Brother
02:09

Eva chora sozinha na casa de banho

Segredo em risco? Diogo fica roído de inveja ao ver imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo: e as reações são reveladoras

Segredo em risco? Diogo fica roído de inveja ao ver imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo: e as reações são reveladoras - Big Brother

Hugo surpreendeu ao encher Eva de elogios dentro da casa, sem imaginar que estava a fazê-lo diante de Diogo, o namorado secreto da concorrente.

Na casa mais vigiada do país, as dinâmicas continuam a surpreender, sobretudo quando os sentimentos se misturam com estratégia. Desta vez, foi Hugo quem deu que falar ao tecer rasgados elogios a Eva… sem saber que estava a fazê-lo à frente do namorado da concorrente.

Durante o Especial com Cristina Ferreira após passar uma VT, numa conversa na sala, Hugo destacou várias qualidades de Eva, elogiando a sua postura no jogo e beleza física.

O que Hugo desconhece, tal como a todos os colegas, é que Eva e Diogo mantêm uma relação fora do programa. O casal optou por não revelar o namoro aos restantes concorrentes, dado os segredos que guardam.

Enquanto Hugo falava, Diogo manteve-se sereno, ouvindo atentamente cada palavra, mas as expressões faciais foram mais fortes que o concorrente e não tardaram a aparecer memes sobre o assunto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro da casa, Eva também não deixou transparecer qualquer tensão. A concorrente limitou-se a sorrir perante os elogios, mantendo a compostura.

Como tudo começou...

Depois de ter de dividir a cama com Hélder, Eva volta a enfrentar uma nova dificuldade com um homem da casa. Hugo começa a mostrar cada vez mais interesse pela concorrente. Na manhã desta quarta-feira dia 25 de fevereiro, acabaram por trocar picardias.

Eva entrou no Secret Story ao lado do namorado Diogo, mas com o segredo para esconder: “Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa". Na casa ninguém sabe que a jovem é comprometida, o que torna tudo mais difícil. A concorrente não pode “bloquear” todas as investidas dos colegas.

Hugo e Eva começaram a manhã a trocar picardias. Ricardo João apanha os colegas e acaba por fazer uma provocação: «Já vi romances a começar por menos».

Mais tarde, Hugo pediu que Eva o ajudasse a fazer a cama, a resposta da jovem foi torta, o que levou o concorrente a lançar farpa:«És tão feinha quando reclamas, és tão linda quando ajudas»

A concorrente acabou por deixar firme a sua postura e disse mesmo que não é feia nunca. E Hugo concordou.

Poucos segundos, o concorrente lança uma nova farpa: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

 

