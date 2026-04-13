Digno de meme! Em plena gala, irmã de Eva tem reação inédita ao confessionário com Tiago: e até o marido se «queixou»

Diogo reage a aproximação de Eva e Tiago. E a cara do concorrente diz tudo

O vestido que Eva usou na primeira gala não era a estrear. Há uma foto que o prova e o motivo é emocionante

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Na gala do Secret Story 10, Eva e Tiago foram juntos ao confessionário para falarem sobre a amizade dos dois, que tem vindo a crescer dia após dia. Depois desse momento, Maryn, a irmã da concorrente, teve uma reação que já se tornou viral nas redes sociais.

Em êxtase, assim que o confessionário de Eva e Tiago termina, a irmã da concorrente dá um valente grito, que até assustou o marido, Gil, cunhado de Eva.

Pode ver aqui o momento hilariante:

O vídeo já se tornou viral nas redes sociais:

O marido dela quase fica surdo HAHHAHAAHAAHAHAHAHAHA #sstvi pic.twitter.com/zTB2NtiEvb — Carina (@Castlesofjoy) April 12, 2026

Família de Eva "aprova" Tiago. O gesto que não passou despercebido e que levou os fãs à loucura

Eva e Tiago estão cada vez mais próximos. A amizade dos dois tem sido comentada dentro e fora do Secret Story 10 e, agora, a família da concorrente teve um gesto que não passou despercebido e que deixou os fãs em êxtase.

Depois da gala de ontem, a família de Eva partilhou, nas redes sociais, uma foto da concorrente ao lado daquele que tem sido o seu braço direito dentro da casa, desde a saída de João. «A nossa Eva com o Tiago na gala de hoje 😌🔥💖», escreveram, na legenda da publicação.

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho para os dois concorrentes. «Perfeitos ❤️❤️», «Os mais mais!! 😮‍💨💗», «Meus vencedores! ❤️», «Lindos!🙌», «Favoritos!!! 👏🏼😍», «QUE LINDOS!! Se isto não dava um casalão uiui meu Deus!! ❤️‍🔥», «São lindíssimos os dois 🩵🩷», «Adoroooo ❤️❤️ faziam um lindo casal», «O futuro casal de milhões 🔥», «Leva a taça , e o Tiago mulher . Depois da tempestade vem sempre a bonança ❤️‍🩹», «Eva com o prémio e esse homem como namorado 😍❤️ … eu ouvi um AMÉM IRMÃS?», são alguns dos comentários que se podem ler.