"Explosivo": Irmã de Eva teme conversa com Diogo fora da casa e acusa-o de manipulação

«Veio uma Ariana, veio um Diogo e pumba, temos a nossa Eva de volta, porque esta é a minha irmã. Cá fora ela sempre ouviu mais o coração e não a cabeça, mas pode ser que finalmente o faça», começou por afirmar, deixando claro que reconhece mudanças no comportamento da concorrente.

Apesar disso, a familiar admitiu receio quanto ao futuro: «Era o que se falava esta semana relativamente a eles terem uma conversa fora da casa e isso assusta-me um pouco, porque aquilo que continuamos a ver cada vez que o Diogo tenta falar com a Eva, é que volta a manipulá-la».

Surpreendida com a evolução da situação entre Eva e Diogo, a irmã confessou ainda não esperar que a relação atingisse tal nível: «Eu não conhecia isto assim, não vivo com eles, longe de mim que isto chegasse a este ponto».

Ainda assim, mostrou-se aliviada com o afastamento atual entre os dois: «Estou muito feliz por ela já não estar com o Diogo, muito mesmo». Declarações que prometem adensar a polémica em torno da relação e deixam no ar dúvidas sobre o que poderá acontecer fora da casa.