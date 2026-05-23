Eva Pais surpreende filha de Liliana e gesto inesperado está a derreter fãs

Após a experiência do Secret Story 10, há amizades que continuam a emocionar os fãs. Foi precisamente isso que aconteceu quando Liliana reencontrou Eva Pais e apresentou-lhe a filha, Maria, num momento carregado de carinho e nostalgia.

As duas ex-concorrentes mostraram nas redes sociais que a cumplicidade criada dentro da casa mais vigiada do país continua intacta. Num registo ternurento partilhado no Instagram, Liliana e Eva surgem juntas ao lado da pequena Maria, numa fotografia que rapidamente derreteu os seguidores.

«Na legenda da publicação, Liliana escreveu:Escolham vocês a melhor 🥰 @eva_pais.ss10

Sem dúvida o melhor que o SS10 me deu e eu trouxe para toda a vida ❤️

A minha Menina/Mulher 🫶🏼

Espero que nades muito por todos os oceanos em que sejas feliz minha Ariel 🧜🏼‍♀️



#sstvi #tvireality #ss10 #éoqueé #realityshow»

Quem também não ficou indiferente ao momento foi o marido de Liliana e pai de Maria, que comentou a publicação com uma mensagem especial dirigida a Eva:

«@eva_pais.ss10 Ariel ❤️ obrigado por seres assim. Com um gesto tão simples fizeste a minha princesa feliz 🫂»

Ao que tudo indica, Maria ficou radiante por finalmente conhecer Eva, numa tarde marcada por carinho, amizade e muitas emoções. Os fãs do reality show rapidamente reagiram à publicação e destacaram a ligação verdadeira que nasceu no programa e que continua firme cá fora.