Momento viral. Depois de vencer o Secret Story 10, Eva junta-se a Liliana e ambas dançam ao som de canção de Ariana

O clima era de festa e boa disposição depois de Eva Pais conquistar a vitória do Secret Story 10 com 62% dos votos. Já fora do estúdio, Eva juntou-se à amiga Liliana para ouvir, pela primeira vez juntas, a música que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

O tema nasceu a partir de um dos assuntos mais falados desta edição e inclui um refrão direto e provocador: «A culpa cai sempre na namorada».

Assim que a música começou a tocar, Eva não conseguiu ficar indiferente. Ainda a viver intensamente a emoção da vitória, a terapeuta da fala deixou-se levar pelo momento e acabou por dançar ao som do tema, protagonizando uma cena que não passou despercebida.

«Ariana entra na Casa, cheira drama à quilómetros, vê um tipo com aliança e já começa a fazer cálculos, ele diz 'tenho namorada', ela ri e muda de assunto, 'desculpa, não ouvi, estava distraída' e aproxima-se mais um pouco (...) Vê-o com outra mulher, deve ser irmã, está na cara. Se alguém comenta 'é namorada dele', ela responde 'calma, pode ser cunhada'. A Ariana nunca sabe, nunca sabe de nada, tu tinhas alguém, olha que pena, coitada. Faz-se de sonsa, faz-se de fada, mas a culpa claro cai sempre na namorada (...) Diz se fosse sério, ele não olhava, depois posta frases de auto-ajuda: 'eu mereço tudo, a vida é sagrada'».

Veja o vídeo.