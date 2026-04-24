Mãe de Eva surge pela primeira vez e não poupa as críticas à relação da filha com Diogo: «Não via a vida dela a andar para a frente»

Mãe de Eva surge pela primeira vez em público desde a entrada da concorrente no Secret Story 10. Em entrevista ao repórter Sérgio Ferreira, Valerie deu uma opinião de peso em relação ao namoro entre a filha e Diogo Maia.

Quando questionada sobre o que mais lhe custou ao longo dos últimos dois meses, a mãe da concorrente de Ovar referiu o seguinte: «Não conseguir a voz dela». De seguida, foi questionada sobre o término da relação de cinco anos com Diogo. Valerie foi direta, afirmando que não lhe custou perdeu o genro: «Não, não é difícil. Eu não conseguia ver a vida da minha filha a andar para a frente».

Sobre o futuro da filha, a mãe de Eva comentou: «Ela teve sempre o caminho aberto, só que ela fechou o caminho dela depois de 1 ano com o Diogo». «Durante o primeiro ano ela estava bem, depois de 1 ano com o Diogo, o caminho fechou», disse sem filtros.