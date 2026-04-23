Eva já tem planos para a primeira noite fora da casa. E envolve muita diversão

O vestido que Eva usou na primeira gala não era a estrear. Há uma foto que o prova e o motivo é emocionante

A um diaa de sair da casa mais vigiada do país, Eva Pais já começa a projetar o regresso à rotina fora do Secret Story 10, numa fase em que surge como uma das finalistas do Secret Story 10. A final aproxima-se e, embora o desfecho ainda seja incerto, a jovem de 22 anos não esconde que já tem ideias bem claras para quando tudo terminar.

Depois de meses intensos dentro do jogo, a prioridade passa por aproveitar a liberdade e celebrar. Numa conversa descontraída com os colegas, Eva revelou que quer sair à noite logo no primeiro fim de semana cá fora, mostrando-se entusiasmada com esse momento. «Quero ir sair no sábado. E ai de quem me diga que não, porque não bati em ninguém aqui, cá fora… olha, desforro-me», disse, entre risos. Determinada, deixou ainda um recado às amigas, incentivando-as a preparar tudo ao detalhe: «Façam uma votação no Instagram para escolher o sítio. Tem que ser ali pela zona do Porto, reservem uma mesinha VIP, qualquer coisa assim».

Contudo, a concorrente reconhece que o regresso não será totalmente linear, sobretudo no que toca às relações pessoais. O grupo de amigas que ficou cá fora e que tem gerido as suas redes sociais pode ter sofrido alterações, especialmente tendo em conta que algumas dessas amizades são também próximas de Diogo: «Não sei como está a vida lá fora… há duas amigas que são mistas, ou seja, também são amigas do Diogo, mas continuam a ser minhas amigas», partilhou, evidenciando alguma incerteza.

Ainda assim, Eva encara o futuro com otimismo e acredita que esta nova etapa poderá trazer coisas positivas. «Vai ser diferente daquilo que eu imaginava, mas acredito que vai ser bom na mesma», afirmou, mostrando-se aberta ao que aí vem.