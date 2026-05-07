Eva surpreende ao fazer procedimento estético. E o resultado deixa todos de queixo caído

Eva leva para casa 100 mil euros! Todas as imagens do momento da vitória do Secret Story 10

Antes de rumar a Málaga para uns dias de descanso com a irmã, Eva Pais decidiu apostar numa mudança de visual e submeteu-se a um procedimento estético.

Eva Pais está de férias com a irmã, Maryn, em Málaga, Espanha. No entanto, antes de seguir viagem, a vencedora do Secret Story 10 submeteu-se a um procedimento estético. Acompanhada por Léo Caeiro, Eva Pais deslocou-se a uma clínica de estética e mostrou-se entusiasmada com a decisão. «Vim cá tratar de mim, depois de este tempo todo, eu mereço», afirmou.

Mas afinal, o que foi Eva fazer? A jovem colocou ácido hialurónico nos lábios. Entretanto, já foram divulgadas imagens do antes e depois do procedimento estético. Um vídeo partilhado nas redes sociais está a dar que falar pelo resultado obtido.