Sozinha: o momento de Eva que passou despercebido durante a revelação do segredo

Há um momento, que quase ninguém reparou, mas que já está a causar ‘burburinho’ na revelação do segredo de Eva. Após a casa inteira ficar a saber que Diogo se envolveu com Ariana, mesmo tendo a namorada na casa, as reações foram de choque. Os concorrentes apressaram-se a apoiar Ariana, a dar os parabéns a Jéssica pelo palpite certeiro e a dar força a Diogo. Contudo, Eva ficou sozinha, sentada no sofá, e nem o apoio do namorado recebeu.

A página «Pozinho de Amor» deu nota disso e escreveu: «Há uma imagem que fica. Ela sentada no sofá, sozinha, a carregar uma responsabilidade que não é só dela, e não é principalmente dela. E isso diz muito», escreveu. «Depois do segredo revelado, ela não expõe, não acusa, não vira o foco para quem efetivamente teve o comportamento. Pelo contrário, assume, contém, protege. Protege a outra pessoa, protege-o a ele, protege até a relação. E fá-lo mesmo sendo ela quem está a ser mais afetada», acrescentou.