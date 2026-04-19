As imagens do momento. Tiago e Eva levam fãs à loucura após noite de mimos: “TiEva vive!”

A amizade entre Eva e Tiago está a dar muito que falar dentro da casa mais vigiada do País. Na madrugada deste domingo, dia 19 de abril, os dois concorrentes voltaram a mostrar a cumplicidade que os une e que parece crescer a cada dia que passa.
Depois de uma sessão de cinema, os dois adormeceram lado a lado. Tiago acabou a noite a dar miminhos a Eva, fazendo-lhe festinhas enquanto a amiga adormecia, um momento de ternura que não passou despercebido aos olhos mais atentos. Nas redes sociais há até quem já fale em "TiEva", uma junção dos dois nomes.
TiEva viveeee 😭🧡#sstvi pic.twitter.com/sJjcxih501— Nay (@Nay_santaana) April 19, 2026
Uma proximidade que se tem intensificado ao longo das últimas semanas e que continua a ser um dos temas mais comentados dentro e fora da casa.
Veja aqui o video mais comentado do momento: