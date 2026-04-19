As imagens do momento. Tiago e Eva levam fãs à loucura após noite de mimos: “TiEva vive!”

Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10

O vestido que Eva usou na primeira gala não era a estrear. Há uma foto que o prova e o motivo é emocionante

Diogo reage a aproximação de Eva e Tiago. E a cara do concorrente diz tudo

A amizade entre Eva e Tiago está a dar muito que falar dentro da casa mais vigiada do País. Na madrugada deste domingo, dia 19 de abril, os dois concorrentes voltaram a mostrar a cumplicidade que os une e que parece crescer a cada dia que passa.

Depois de uma sessão de cinema, os dois adormeceram lado a lado. Tiago acabou a noite a dar miminhos a Eva, fazendo-lhe festinhas enquanto a amiga adormecia, um momento de ternura que não passou despercebido aos olhos mais atentos. Nas redes sociais há até quem já fale em "TiEva", uma junção dos dois nomes.

Uma proximidade que se tem intensificado ao longo das últimas semanas e que continua a ser um dos temas mais comentados dentro e fora da casa.