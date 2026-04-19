As imagens do momento. Tiago e Eva levam fãs à loucura após noite de mimos: “TiEva vive!”

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

23:49
Prestes a ser revelado? Pistas para o segredo da Voz deixam os concorrentes ao rubro - Big Brother
01:09

Prestes a ser revelado? Pistas para o segredo da Voz deixam os concorrentes ao rubro

23:48
Tiago recebe mensagem especial do exterior. O gesto denunciou tudo o que estava a sentir - Big Brother
01:47

Tiago recebe mensagem especial do exterior. O gesto denunciou tudo o que estava a sentir

23:46
A ferver! Liliana e Ana pegam-se em direto. Cristina Ferreira e Voz são obrigadas a intervir - Big Brother
05:46

A ferver! Liliana e Ana pegam-se em direto. Cristina Ferreira e Voz são obrigadas a intervir

23:44
Última hora! Está revelado o segredo da Voz do Secret Story: e é o mais surpreendente de sempre - Big Brother

Última hora! Está revelado o segredo da Voz do Secret Story: e é o mais surpreendente de sempre

23:44
Primeiro finalista! Este concorrente conquistou o tão ambicionado Passaporte para a Final do Secret Story 10 - Big Brother

Primeiro finalista! Este concorrente conquistou o tão ambicionado Passaporte para a Final do Secret Story 10

23:40
«Nomeaste-me sem razão»: Hugo vai contra Liliana - Big Brother
04:56

«Nomeaste-me sem razão»: Hugo vai contra Liliana

23:39
João vai contra Flávio Furtado: «Os sentimentos na casa são vividos com outra intensidade» - Big Brother
01:23

João vai contra Flávio Furtado: «Os sentimentos na casa são vividos com outra intensidade»

23:32
«Tão tóxico como o grupo que se juntou»: Flávio Furtado não deixa nada por dizer a Ricardo João - Big Brother
05:35

«Tão tóxico como o grupo que se juntou»: Flávio Furtado não deixa nada por dizer a Ricardo João

23:26
Hilariante! Hugo ouve mensagem de Ricardo João, mas foi o que contou a seguir que “roubou” todas as atenções - Big Brother
02:32

Hilariante! Hugo ouve mensagem de Ricardo João, mas foi o que contou a seguir que “roubou” todas as atenções

23:24
Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável - Big Brother

Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

23:23
Tiago merece ser o vencedor? Cristina Ferreira questiona Diogo - Big Brother
04:25

Tiago merece ser o vencedor? Cristina Ferreira questiona Diogo

23:18
Desistência de Ricardo João tem culpado? Sara “aponta o dedo” a Tiago - Big Brother
02:27

Desistência de Ricardo João tem culpado? Sara “aponta o dedo” a Tiago

23:15
Hugo acusa Eva de “usar” Tiago: «A aproximação foi muito repentina» - Big Brother
06:10

Hugo acusa Eva de “usar” Tiago: «A aproximação foi muito repentina»

22:53
Ana desfaz-se em lágrimas com mensagem especial, mas o que veio a seguir deixou o público a rir à gargalhada - Big Brother
02:27

Ana desfaz-se em lágrimas com mensagem especial, mas o que veio a seguir deixou o público a rir à gargalhada

22:50
Depois de ver Ariana dançar ao som de músicas polémicas, Cristina Ferreira dá dica de ouro à ex-concorrente - Big Brother
01:41

Depois de ver Ariana dançar ao som de músicas polémicas, Cristina Ferreira dá dica de ouro à ex-concorrente

22:50
Tenso! Depois de ver algo fora do Secret Story, é isto que Ariana quer perguntar a Diogo. E envolve Eva - Big Brother
01:41

Tenso! Depois de ver algo fora do Secret Story, é isto que Ariana quer perguntar a Diogo. E envolve Eva

22:47
Balões dão acesso a privilégio especial. Saiba o que “escondem” - Big Brother
04:58

Balões dão acesso a privilégio especial. Saiba o que “escondem”

22:47
«Quero que…»: Diogo recebe mensagem de Ariana e fica com sorriso “de orelha a orelha” - Big Brother
02:30

«Quero que…»: Diogo recebe mensagem de Ariana e fica com sorriso “de orelha a orelha”

22:42
Eva reprova comentários e Ana justifica: «Tem 22 anos (…) ainda vai gastar muita sola» - Big Brother
02:02

Eva reprova comentários e Ana justifica: «Tem 22 anos (…) ainda vai gastar muita sola»

22:37
Ana condena Eva por não “largar” Diogo: «Não percas tempo a entender certas coisas» - Big Brother
09:03

Ana condena Eva por não “largar” Diogo: «Não percas tempo a entender certas coisas»

22:26
«Eu nunca tive um crush por alguém que não devia»: Desafio inédito leva Eva a confrontar Diogo - Big Brother
06:44

«Eu nunca tive um crush por alguém que não devia»: Desafio inédito leva Eva a confrontar Diogo

22:26
Primeiro Salvo! Saiba quem permanece mais uma noite no Secret Story 10 - Big Brother
01:38

Primeiro Salvo! Saiba quem permanece mais uma noite no Secret Story 10

22:22
Ana sugere que Eva e Diogo dividam o prémio: A dinâmica até ao momento tem sido sempre entre eles os dois» - Big Brother
08:02

Ana sugere que Eva e Diogo dividam o prémio: A dinâmica até ao momento tem sido sempre entre eles os dois»

22:10
Tiago vai contra Diogo defende Eva: «O nosso telhado é de vidro» - Big Brother
01:11

Tiago vai contra Diogo defende Eva: «O nosso telhado é de vidro»

22:10
Eva usou Diogo? Concorrente acusa a ex-namorada de hipocrisia - Big Brother
04:22

Eva usou Diogo? Concorrente acusa a ex-namorada de hipocrisia

Acompanhe ao minuto

As imagens do momento. Tiago e Eva levam fãs à loucura após noite de mimos: “TiEva vive!”

As imagens do momento. Tiago e Eva levam fãs à loucura após noite de mimos: “TiEva vive!” - Big Brother

Tiago e Eva têm dado que falar dentro e fora da casa mais vigiada do País. Depois de uma noite de mimos, há até quem já fale em "TiEva".

A amizade entre Eva e Tiago está a dar muito que falar dentro da casa mais vigiada do País. Na madrugada deste domingo, dia 19 de abril, os dois concorrentes voltaram a mostrar a cumplicidade que os une e que parece crescer a cada dia que passa.

Depois de uma sessão de cinema, os dois adormeceram lado a lado. Tiago acabou a noite a dar miminhos a Eva, fazendo-lhe festinhas enquanto a amiga adormecia, um momento de ternura que não passou despercebido aos olhos mais atentos. Nas redes sociais há até quem já fale em "TiEva", uma junção dos dois nomes.

Uma proximidade que se tem intensificado ao longo das últimas semanas e que continua a ser um dos temas mais comentados dentro e fora da casa.

Veja aqui o video mais comentado do momento: 

 

 

Relacionados

Irmã de Eva agradece a Ariana pelo fim do namoro: «Obrigada por teres conseguido aquilo que nós tentámos durante 5 anos»

Quase dois milhões de views em menos de 24 horas: Isto foi o que Tiago disse a Eva e que deixou uma legião de fãs eufórica

Provavelmente já o ouviu cantar e não sabe. Tiago soma milhares de visualizações com músicas originais
Temas: Eva Tiago

Mais Vistos

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Hoje às 19:40
«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

25 nov 2025, 16:17
As imagens do momento. Tiago e Eva levam fãs à loucura após noite de mimos: “TiEva vive!”

As imagens do momento. Tiago e Eva levam fãs à loucura após noite de mimos: “TiEva vive!”

Há 3h e 52min
Diogo reage a aproximação de Eva e Tiago. E a cara do concorrente diz tudo

Diogo reage a aproximação de Eva e Tiago. E a cara do concorrente diz tudo

10 abr, 09:55
«Estou desejosa que vá embora»: Jéssica conta quem é que quer ver expulso na gala de hoje
02:18

«Estou desejosa que vá embora»: Jéssica conta quem é que quer ver expulso na gala de hoje

Hoje às 10:43
Ver Mais

Notícias

Última hora! Está revelado o segredo da Voz do Secret Story: e é o mais surpreendente de sempre

Última hora! Está revelado o segredo da Voz do Secret Story: e é o mais surpreendente de sempre

Há 15 min
Primeiro finalista! Este concorrente conquistou o tão ambicionado Passaporte para a Final do Secret Story 10

Primeiro finalista! Este concorrente conquistou o tão ambicionado Passaporte para a Final do Secret Story 10

Há 15 min
Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

Há 35 min
Consequência pesada! Concorrente recebe nomeação direta e corre risco de não chegar à final do Secret Story

Consequência pesada! Concorrente recebe nomeação direta e corre risco de não chegar à final do Secret Story

Há 1h e 53min
Mais de 3500 gostos e 100 comentários em 15 minutos: Portugal rendido a este look de Cristina Ferreira

Mais de 3500 gostos e 100 comentários em 15 minutos: Portugal rendido a este look de Cristina Ferreira

Há 2h e 8min
Ver Mais Notícias

Opinião

Francisco Monteiro critica atitude de Ricardo João e leva resposta: «Nunca vai levar uns parabéns meus»

Francisco Monteiro critica atitude de Ricardo João e leva resposta: «Nunca vai levar uns parabéns meus»

17 abr, 18:35
Ricardo João entra em desacordo com comentadores: «Acho piada à vossa opinião»

Ricardo João entra em desacordo com comentadores: «Acho piada à vossa opinião»

17 abr, 18:10
Ricardo João fala abertamente sobre o percurso de Sara: «Não sei provocar como ela»

Ricardo João fala abertamente sobre o percurso de Sara: «Não sei provocar como ela»

17 abr, 18:02
Ricardo João responde sem pudores a pergunta de Nuno Eiró: «Entrarias de novo?»

Ricardo João responde sem pudores a pergunta de Nuno Eiró: «Entrarias de novo?»

17 abr, 18:00
Ariana comenta relação Tiago e Eva. E expõe conversa privada 'bombástica': «Ele disse-me que...»

Ariana comenta relação Tiago e Eva. E expõe conversa privada 'bombástica': «Ele disse-me que...»

14 abr, 20:16
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens
01:35

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens

13 abr, 10:14
Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio
04:09

Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio

13 abr, 00:45
Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana
01:42

Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana

13 abr, 00:16
Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa
03:58

Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa

12 abr, 22:01
Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos
02:34

Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos

9 abr, 19:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Mais de 400 gostos e 50 respostas: O comentário viral de João Monteiro no vídeo de Cristina Ferreira

Mais de 400 gostos e 50 respostas: O comentário viral de João Monteiro no vídeo de Cristina Ferreira

Hoje às 19:42
Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Hoje às 19:40
Há dois ex-concorrentes de Reality Shows que são bem próximos de Ricardo João. E os nomes podem surpreendê-lo

Há dois ex-concorrentes de Reality Shows que são bem próximos de Ricardo João. E os nomes podem surpreendê-lo

Hoje às 19:14
Vai voltar para os Países Baixos? Ricardo João responde à "pergunta que não quer calar "
06:44

Vai voltar para os Países Baixos? Ricardo João responde à "pergunta que não quer calar "

Hoje às 18:32
Ricardo João tem ligação a dois ex-concorrentes do Secret Story. E são inesperados
06:55

Ricardo João tem ligação a dois ex-concorrentes do Secret Story. E são inesperados

Hoje às 18:18
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

Há 35 min
Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Hoje às 19:40
Passaporte para a Final, mensagens dos ex-concorrentes e nomeações 'explosivas': Saiba o que esperar da penúltima gala

Passaporte para a Final, mensagens dos ex-concorrentes e nomeações 'explosivas': Saiba o que esperar da penúltima gala

Hoje às 18:38
Eva desabafa com Sara sobre Diogo e admite: «Quem me dera...»
07:36

Eva desabafa com Sara sobre Diogo e admite: «Quem me dera...»

Ontem às 13:09
Música viral leva Tiago, Jéssica e Sara a "abrir a pista de dança" durante as limpezas
01:28

Música viral leva Tiago, Jéssica e Sara a "abrir a pista de dança" durante as limpezas

Ontem às 12:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"A vida surpreende-nos quando menos esperamos": foi dia de casamento para Kina?

"A vida surpreende-nos quando menos esperamos": foi dia de casamento para Kina?

Hoje às 18:19
Irmã de Jéssica Antunes em lágrimas... durante concerto de conhecido cantor!

Irmã de Jéssica Antunes em lágrimas... durante concerto de conhecido cantor!

Hoje às 16:41
Carolina Braga com o namorado: "A nossa primeira foto juntos"

Carolina Braga com o namorado: "A nossa primeira foto juntos"

Hoje às 10:42
Francisco Monteiro fala sobre mulher especial: "Vou dizer uma coisa e espero não ser mal-compreendido"

Francisco Monteiro fala sobre mulher especial: "Vou dizer uma coisa e espero não ser mal-compreendido"

Ontem às 12:00
Uau! Catarina Miranda surpreende Afonso Leitão com tatuagem... sobre o casal!

Uau! Catarina Miranda surpreende Afonso Leitão com tatuagem... sobre o casal!

17 abr, 18:26
Ver Mais Outros Sites