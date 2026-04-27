Como está a relação de Eva e Tiago fora do Secret Story? Vencedora revela detalhe inédito: «Não conseguia ver isso antes...»»

Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10

Eva leva para casa 100 mil euros! Todas as imagens do momento da vitória do Secret Story 10

Eva venceu o Secret Story 10 na passada sexta-feira, 24 de abril. Nos últimos dias na casa, a sua proximidade a Tiago foi notória e, esta segunda-feira, 27, o tema foi abordado no Dois às 10.

Cristina Ferreira quis saber se a jovem de Ovar estaria disposta a dar uma oportunidade ao concorrente de Sines, que já assumiu sentir um carinho especial por ela.

«Tu já disseste que não tens interesse amoroso pelo Tiago, que não sentes nada por ele nesse sentido...», começou por abordar Cristina. «Neste momento, eu não consigo, não dá», interrompeu Eva.

A apresentadora prosseguiu: «Mas tens pena de não sentir isso? Como toda a gente diz que vocês ficavam tão lindos...».

«Não é pena. Eu acho que o Tiago entende o meu posicionamento», retorquiu Eva. Cristina Ferreira não desistiu do tema e perguntou: «Mas achas que ele vai tentar? Que ele vai continuar a insistir?»

Sem papas na língua, Eva deixou a sua opinião bem clara: «Ai sim. Ele vai tentar. Nós marcámos já...», revelou. «Eu não conseguia ver isso antes, mas já me disseram que, desde início, que ele poderia ter um olhar diferente por mim. Depois, quando as coisas explodem, ele aproximou-se de mim. Agora, se foi com intuito de jogo? Eu acredito que não», garantiu.