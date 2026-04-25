Ninguém esperava! Tiago surpreende Eva com serenata à porta do estúdio e emociona tudo e todos

Depois da grande vitória de Eva no Secret Story 10, a celebração continuou já fora da casa, num ambiente marcado pela emoção e pela euforia. À porta dos estúdios da MediaPro, onde se realizam as galas do reality show da TVI, juntaram-se fãs, curiosos e os protagonistas desta edição, transformando o espaço num verdadeiro cenário de festa.

Foi nesse contexto que Tiago decidiu surpreender Eva com um momento especial . Perante todos os presentes, o alentejano preparou uma serenata dedicada à vencedora, interpretando um dos seus próprios temas: "Sereia". A surpresa rapidamente gerou um ambiente de grande emoção, com reações visíveis tanto no público como em Eva, que se mostrou tocada pelo gesto inesperado.

Entre aplausos, sorrisos e alguma euforia, o momento acabou por se tornar ainda mais descontraído, com Tiago e Eva a partilharem um breve instante de dança. A celebração prolongou-se entre fãs e amigos, num registo que marcou o pós-vitória da jovem concorrente e que ficará como um dos momentos mais comentados da noite.