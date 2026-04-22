Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti»

A desafio da Voz e para ganhar dinheiro, Eva teve a oportunidade de se declarar a Tiago. A concorrente aceitou o desafio e declarou ‘o seu amor’ pelo amigo especial. Tudo não passou de uma dinâmica, mas Tiago levou as palavras da amiga especial, por quem já admitiu estar interessado, muito a sério. «Não consigo parar de olhar para ti», declarou Eva.Tiago até esfregou as mãos de alegria por ver Eva declarar o seu amor por si.

Antes, os dois fizeram planos e até combinaram um encontro longe das câmaras, após o fim do programa. Certo é que os dois vão jantar uma Francesinha no Porto. Segue-se, depois, um segundo encontro, na praia.

Será que esta história vai ter um final feliz?

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