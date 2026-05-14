Eva responde à pergunta mais aguardada e Tiago está envolvido: «Se acontecer, aconteceu…»

Eva venceu o Secret Story e saiu da casa mais vigiada do País com muito mais do que o prémio: o fim de um relacionamento de cinco anos e o surgimento de um novo pretendente que conquistou o coração dos portugueses.

Em entrevista à MegaHits, a vencedora do reality show da TVI foi confrontada com a questão do colega de casa Tiago, que quis saber a sua opinião sobre os vídeos gerados por inteligência artificial que circulam nas redes sociais com os dois: «A minha pergunta é muito simples, é o que é que ela acha dos vídeos que têm feito de nós os dois da inteligência artificial.»

Eva respondeu sem rodeios, pedindo paciência ao público: «Nós ainda não tivemos juntos desde a saída sem ser no parque de estacionamento a fazer festa. Há de acontecer um dia com calma, respirem (…) É o que eu digo, eu não estou à procura de ninguém nem nada. Se acontecer, aconteceu. Ele está muito ocupado agora projetos.»

Sobre os sentimentos que nutria, e ainda nutre por Tiago, a concorrente foi clara e honesta: «Eu percebi que o Tiago tinha ali o interesse, mas eu sempre quis deixar frisado que, ou seja, o que é que eu sentia, porque eu imagina, tá tudo certo, tu podes sentir o que estás a sentir é válido, mas eu não quero iludir esse sentimento.»