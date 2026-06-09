Mais de 1 milhão de views em apenas seis horas. Vídeo inédito de Eva e Tiago nos bastidores torna-se viral

Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10

Diogo reage a aproximação de Eva e Tiago. E a cara do concorrente diz tudo

Muito aflita e quase em lágrimas: As imagens de Eva ao perceber que “fez asneira” com Tiago

Tiago Blela e Eva Pais criaram uma forte ligação dentro da casa do Secret Story 10 e é vasta a legião de fãs que gostava que os dois tivessem uma relação amorosa (e torcem por isso). Esta terça-feira, 9 de junho, os ex-concorrentes estiveram pela primeira vez juntos no Dois às 10 e há um vídeo de bastidores que 'explodiu' na Internet.

Nas imagens, divulgadas no Instagram da TVI, Tiago e Eva surgem cúmplices, juntos e muito sorridentes, momentos antes de entrarem no ar. Em menos de seis horas, aquele vídeo alcançou 1,1 milhões de visualizações, milhares de comentários e mais de 33 mil 'gostos'.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

A caixa de comentários encheu-se de rasgados elogios aos amigos. «Gosto tanto de vocês 🥹🫶🏻», «Lindões 😍», «OPAAHHHH, amooooo 🥹❤️», «É-me fácil dizer que vejo uma imagem feliz com muita paz ❤️», «Os namoradinhos de Portugal 😍», « O mundo precisa de mais pessoas assim: leves na alma, verdadeiras no coração e capazes de tornar tudo mais bonito. Mais Tiagos e Evas, por favor.🙏», «vocês os dois são tão lindos 🌹», são alguns dos comentários que se podem ler.

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotos de Tiago e Eva que preparámos para si

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