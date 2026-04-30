Primeira viagem a dois? Eva revela que vai viajar e acaba 'bombardeada' de perguntas sobre Tiago

Eva partilhou recentemente no Tiktok que está à procura de alojamento em Málaga, para umas férias. A vencedora do Secret Story 10 acabou por questionar os seguidores se recomendavam algum sítio em específico. A caixa de comentários recheou-se de sugestões junto a casa de Tiago, de forma a tentar aproximá-la do finalista.

Comentários como: «Vai com o Tiaguinho. Não há melhor companhia que ele», «Olá linda. Sempre vais jantar com o Tiago? Dá valor a quem te ama», «No Alentejo tem hotéis lindos... bem pertinho do Tiago», «Leva o Tiago, amor», «Quero mesmo que fiques com o Tiago», entre muitos outros.

Eva não respondeu a estes comentários , que são a representação da vontade dos fãs em relação à vida amorosa da vencedora do Secret Story 10.