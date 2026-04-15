Quase dois milhões de views em menos de 24 horas: Isto foi o que Tiago disse a Eva e que deixou uma legião de fãs eufórica

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10

Diogo reage a aproximação de Eva e Tiago. E a cara do concorrente diz tudo

Tiago e Eva têm estado no centro de todas as atenções, dentro e fora do Secret Story 10. Os concorrentes estão cada vez mais próximos, mas recentemente, durante um Especial, acabaram por se desentender devido a umas imagens que foram vistas por todos. Depois, Tiago quis justificar-se e aquilo que disse a Eva deixou os fãs em êxtase.

«Não é justo ficares com aquela impressão que ficaste porque eu estive ali o tempo todo a defender-te. A única coisa que eu disse em relação a ti é que, infelizmente, tiveste de andar sempre à roda disto», disse, justificando aquilo que disse sobre o jogo de Eva, que tem sido muito em torno da relação conturbada que viveu com o ex-namorado Diogo dentro da casa mais vigiada do País.

Sem tabus, Tiago revelou que concordou com Hugo quando este disse que Eva ganhou apoio no exterior devido a todo o mediatismo que surgiu em torno do 'triângulo amoroso' protagonizado por ela, Diogo e Ariana. Mas garantiu: «Eu nunca disse que tu eras só isto e que não valias nada. E foi isso que tentaram passar. E é por isso que eu estou triste, é por isso que eu estou zangado, é por isso que eu estou chateado com o Ricardo, com a Sara.»

Aproveitou ainda para fazer rasgados elogios à amiga, por quem já assumiu sentir «uma atração»: «Muita gente no teu lugar tinha feito tudo para ele sofrer. Tu fizeste tudo ao contrário e é por isso que eu te admiro.»

«Estou contigo até ao fim e quero estar contigo fora daqui, quero ser teu amigo, esquece outras coisas», findou, enquanto abraçava Eva.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais da TVI e alcançou 1,5 milhões de visualizações em menos de 24 horas.