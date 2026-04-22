Tiago faz convite íntimo a Eva e a Voz não se contém: «Não resisto...»

Durante uma dinâmica, Tiago convida Eva para jantar e a Voz reage de imediato.

Um dos cartões que Tiago teve que atribuir, correspondia a um jantar fora da casa mais vigiada do país. Sem grandes hesitações, o concorrente dirige-se a Eva e diz o seguinte: «Das pessoas todas que estão aqui, era a pessoa com quem eu mais gostava de ir jantar e fica mais uma vez isto sublinhado que é para ela não se esquecer, porque ela às vezes esquece-se das coisas. Quero muito que esse momento aconteça, não sei quando é que vai acontecer, ainda há pouco lhe estava a perguntar se ela, quando sair daqui, já tem planos, que era para saber já se podia marcar», afirma.

Eva aceita o convite e diz com convicção: «Eu nem sei bem o que é que vai ser quando eu sair daqui, tu já tens muitos planos na agenda, mas de certeza que arranjamos um buraquinho para encaixar na agenda para o jantar. Mas lamento-te informar que vai ser uma francesinha no Porto».

É neste momento que a Voz entra e sugere um jantar na praia: «Deixem-me só dizer, enfim, não resisto. Eva, nem que fosse ração de cão o rapaz iria gostar. Tiago, desminta, porque eu não gosto de falar pelos outros», disse em tom de piada.

Tiago achou imensa piada à afirmação da Voz e referiu à Voz e a Eva: «Proposta aceite. Só tenho a informar que, depois do primeiro, tem que vir o segundo na praia e esse tem que ser lá em baixo».

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