Todos falam disto: Eva “esquece-se” de salvar Tiago e quando se apercebe o inesperado acontece

A penúltima gala do Secret Story 10, emitida este domingo, ficou marcada por um momento de grande carga emocional protagonizado por Eva, que acabou por se aperceber, tarde demais, de um erro que podia ter consequências no jogo — e na sua relação com Tiago.

Tudo começou durante as nomeações no confessionário, que desta vez foram para salvar. Eva tinha de escolher dois colegas para não irem a votos, mas mostrou-se confusa. Entre dúvidas, acabou por salvar Sara e Ana, deixando de fora Tiago, precisamente um dos colegas de quem está mais próxima dentro da casa.

Já na sala, longe do confessionário, a ficha caiu. Visivelmente aflita, à beira das lágrimas e com a voz trémula, Eva não escondeu o arrependimento e desabafou: «Ó Cristina, eu fiz asneira lá dentro». A concorrente assumiu que a sua intenção era salvar Tiago, mas que se baralhou no momento decisivo e acabou por não o fazer.

Tomada pela culpa, Eva apressou-se de imediato a abraçar Tiago, pedindo-lhe desculpa e mostrando o quanto a situação a tinha afetado. O momento tocou não só os concorrentes dentro da casa, como também o público em estúdio, que reagiu com uma forte ovação, aplaudindo o gesto sincero de Eva após o engano.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do momento marcante entre Eva e Tiago.