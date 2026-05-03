O inesperado aconteceu num concerto. Eva sobe ao palco e emociona-se com palavras de Tony Carreira

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

21:46
Ela está de volta. Liliana Almeida é a nova concorrente do Secret Story - Desafio Final - Big Brother

Ela está de volta. Liliana Almeida é a nova concorrente do Secret Story - Desafio Final

21:46
De finalista a candidata à vitória: Esta concorrente acaba de entrar na casa do Secret Story - Desafio Final - Big Brother

De finalista a candidata à vitória: Esta concorrente acaba de entrar na casa do Secret Story - Desafio Final

21:45
Como nos bons velhos tempos! Esta é o genérico do Desafio Final - Big Brother
01:02

Como nos bons velhos tempos! Esta é o genérico do Desafio Final

19:30
«Amante com ciúmes» Ariana isola-se em lágrimas após comentários sobre o polémico "triângulo amoroso" com Eva e Diogo - Big Brother

«Amante com ciúmes» Ariana isola-se em lágrimas após comentários sobre o polémico "triângulo amoroso" com Eva e Diogo

18:06
Nova entrada na Casa promete agitar o Secret Story - Desafio Final já esta noite - Big Brother

Nova entrada na Casa promete agitar o Secret Story - Desafio Final já esta noite

17:34
Leandro revela que se inscreveu numa edição antiga e icónica da Casa dos Segredos - Big Brother
04:16

Leandro revela que se inscreveu numa edição antiga e icónica da Casa dos Segredos

01:56
Afonso «encosta» Sara à parede sobre a possibilidade de Hugo entrar no Desafio Final. Esta é a resposta da concorrente - Big Brother
01:11

Afonso «encosta» Sara à parede sobre a possibilidade de Hugo entrar no Desafio Final. Esta é a resposta da concorrente

01:52
Concorrentes comentam possíveis entradas para o Desafio Final: «Eu não me ia dar nada bem com ela» - Big Brother
04:27

Concorrentes comentam possíveis entradas para o Desafio Final: «Eu não me ia dar nada bem com ela»

23:02
Depois da conversa subir de tom, Ana justifica-se a Ariana e não deixa nada por dizer - Big Brother
09:39

Depois da conversa subir de tom, Ana justifica-se a Ariana e não deixa nada por dizer

22:50
Ariana de rastos depois de polémica de Diogo e Eva ser debatida na casa - Big Brother
05:43

Ariana de rastos depois de polémica de Diogo e Eva ser debatida na casa

22:47
Ariana não cala a revolta perante a conversa polémica sobre o "triângulo" - Big Brother
08:53

Ariana não cala a revolta perante a conversa polémica sobre o "triângulo"

22:41
Ariana passa-se com Ana: «Não quero falar mais sobre isso!» - Big Brother
02:12

Ariana passa-se com Ana: «Não quero falar mais sobre isso!»

22:31
Ariana interrompe conversa sobre Diogo e Eva: «Gostava que não falassem sobre esse assunto» - Big Brother
05:19

Ariana interrompe conversa sobre Diogo e Eva: «Gostava que não falassem sobre esse assunto»

21:15
João Ricardo e Leomarte no momento mais sensual da noite - Big Brother
04:05

João Ricardo e Leomarte no momento mais sensual da noite

21:08
Leandro faz a lapdance mais sensual da casa - Big Brother
03:03

Leandro faz a lapdance mais sensual da casa

21:03
Marisa Susana faz hilariante lap dance a um concorrente! Saiba quem - Big Brother
02:32

Marisa Susana faz hilariante lap dance a um concorrente! Saiba quem

20:53
Casou sozinha mas teve direito a noite de núpcias. Marisa Susana deixa os colegas de queixo caído - Big Brother
03:15

Casou sozinha mas teve direito a noite de núpcias. Marisa Susana deixa os colegas de queixo caído

20:40
Marisa Susana conta a história que levou ao segredo bombástico: «Casei sozinha» - Big Brother
04:57

Marisa Susana conta a história que levou ao segredo bombástico: «Casei sozinha»

19:27
Troca de "farpas" entre Sara e Afonso são cada vez mais constantes: «Eu não te vou julgar, podes estar descansado» - Big Brother
01:02

Troca de "farpas" entre Sara e Afonso são cada vez mais constantes: «Eu não te vou julgar, podes estar descansado»

19:26
Sara desabafa com João Ricardo e admite: «Estou exausta» - Big Brother
02:26

Sara desabafa com João Ricardo e admite: «Estou exausta»

19:26
João Ricardo faz pergunta de peso a Sara sobre Ariana. A concorrente de Baião ouviu e esta foi a reação - Big Brother
02:26

João Ricardo faz pergunta de peso a Sara sobre Ariana. A concorrente de Baião ouviu e esta foi a reação

19:08
«Estás muito tensa»: Sara "abre o salão" de massagens e os clientes não se fizeram esperar - Big Brother
04:51

«Estás muito tensa»: Sara "abre o salão" de massagens e os clientes não se fizeram esperar

18:32
Mau perder? Concorrentes divertem-se a jogar ao "impostor" mas a confusão instala-se - Big Brother
01:51

Mau perder? Concorrentes divertem-se a jogar ao "impostor" mas a confusão instala-se

17:59
«Estou farta»: Ariana não esconde a revolta e atira em todas as direções - Big Brother
02:17

«Estou farta»: Ariana não esconde a revolta e atira em todas as direções

17:56
Greve na casa. Leomarte passa-se com os colegas e ninguém deixa nada por dizer - Big Brother
03:35

Greve na casa. Leomarte passa-se com os colegas e ninguém deixa nada por dizer

Acompanhe ao minuto

O inesperado aconteceu num concerto. Eva sobe ao palco e emociona-se com palavras de Tony Carreira

O inesperado aconteceu num concerto. Eva sobe ao palco e emociona-se com palavras de Tony Carreira - Big Brother

A recente vencedora do reality show continua a somar momentos marcantes fora da casa mais famosa da televisão portuguesa. E desta vez, foi num palco junto a Tony Carreira.

Desde que conquistou o primeiro lugar no Secret Story 10, Eva Pais tem vivido uma fase particularmente especial, com várias experiências fora do ambiente televisivo que a tornou conhecida do grande público.

Desta vez, a jovem esteve presente num concerto de Tony Carreira, um evento mais exclusivo, pensado para um grupo restrito de fãs e que foi também transmitido através do canal de YouTube do cantor.

Durante o espetáculo, Eva Pais acabou por ser chamada ao palco, protagonizando um momento de proximidade com o artista. Foi nessa altura que Tony Carreira lhe dirigiu algumas palavras marcantes: «Vou confessar: vi o programa, e o que tenho a dizer-te, Eva, é se aquilo que tu mostraste na televisão é aquilo que és, então, para mim, tens muito valor. És uma pessoa educada e que sabe estar».

O cantor fez ainda questão de reforçar a sua opinião, acrescentando: «Nem vou falar do que aconteceu lá dentro da Casa, isso não interessa. Mas fiquei muito feliz por ver que ganhaste o programa», antes de deixar um conselho à jovem: «Não te iludas muito com este universo do mediatismo, porque também tem o lado perigoso. E aquilo que desejo é que sejas sempre muito feliz».

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Veja o vídeo.

Relacionados

Por esta ninguém esperava: Tiago choca Cláudio Ramos com decisão sobre Eva

Depois da foto do «beijo», Tiago declara-se a Eva em público: «Aquilo que somos e aquilo que fizemos...»

Beijo na boca? Nova imagem de Tiago e Eva está a levar os fãs ao delírio

Eva comparada a famosa atriz internacional: e as parecenças impressionam
Temas: Eva Tony Carreira Elogios Conselhos

Fora da Casa

Bernardina Brito faz declaração inesquecível a pessoa especial: «A tua presença faz tudo ter mais sentido»

Bernardina Brito faz declaração inesquecível a pessoa especial: «A tua presença faz tudo ter mais sentido»

Há 1h e 46min
Digno de conto de fadas: Este é o destino escolhido por Inês Morais para umas mini férias

Digno de conto de fadas: Este é o destino escolhido por Inês Morais para umas mini férias

Há 2h e 1min
Ana comenta vitória de Eva: «É de ficar triste»

Ana comenta vitória de Eva: «É de ficar triste»

Ontem às 18:34
Ana fala de Ricardo João: «Se ele não me tratasse tão mal...»

Ana fala de Ricardo João: «Se ele não me tratasse tão mal...»

Ontem às 18:26
Iury Mellany revela históia caricata da mãe: «Já foi presa»

Iury Mellany revela históia caricata da mãe: «Já foi presa»

Ontem às 18:18
Renata arrasa concorrentes do Desafio Final: «Devemos começar a expulsar a Amazónia que está ali»

Renata arrasa concorrentes do Desafio Final: «Devemos começar a expulsar a Amazónia que está ali»

Ontem às 16:48
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Nova entrada na Casa promete agitar o Secret Story - Desafio Final já esta noite

Nova entrada na Casa promete agitar o Secret Story - Desafio Final já esta noite

Há 3h e 44min
Ariana de rastos depois de polémica de Diogo e Eva ser debatida na casa
05:43

Ariana de rastos depois de polémica de Diogo e Eva ser debatida na casa

Ontem às 22:50
Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

25 fev, 19:00
Ausente da televisão, Francisco Monteiro surge irreconhecível e emite comunicado: «Por motivos de força maior»

Ausente da televisão, Francisco Monteiro surge irreconhecível e emite comunicado: «Por motivos de força maior»

29 abr, 10:10
Ariana interrompe conversa sobre Diogo e Eva: «Gostava que não falassem sobre esse assunto»
05:19

Ariana interrompe conversa sobre Diogo e Eva: «Gostava que não falassem sobre esse assunto»

Ontem às 22:31
Ver Mais

Notícias

Ela está de volta. Liliana Almeida é a nova concorrente do Secret Story - Desafio Final

Ela está de volta. Liliana Almeida é a nova concorrente do Secret Story - Desafio Final

Há 5 min
De finalista a candidata à vitória: Esta concorrente acaba de entrar na casa do Secret Story - Desafio Final

De finalista a candidata à vitória: Esta concorrente acaba de entrar na casa do Secret Story - Desafio Final

Há 5 min
Bernardina Brito faz declaração inesquecível a pessoa especial: «A tua presença faz tudo ter mais sentido»

Bernardina Brito faz declaração inesquecível a pessoa especial: «A tua presença faz tudo ter mais sentido»

Há 1h e 46min
Digno de conto de fadas: Este é o destino escolhido por Inês Morais para umas mini férias

Digno de conto de fadas: Este é o destino escolhido por Inês Morais para umas mini férias

Há 2h e 1min
«Amante com ciúmes» Ariana isola-se em lágrimas após comentários sobre o polémico "triângulo amoroso" com Eva e Diogo

«Amante com ciúmes» Ariana isola-se em lágrimas após comentários sobre o polémico "triângulo amoroso" com Eva e Diogo

Há 2h e 21min
Ver Mais Notícias

Opinião

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

30 abr, 18:58
Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

30 abr, 18:48
Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

30 abr, 18:37
Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

30 abr, 18:36
Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

30 abr, 18:13
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
03:58

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

27 abr, 17:32
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
01:20

Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»

27 abr, 10:10
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós
01:02

Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós

20 abr, 18:14
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Como nos bons velhos tempos! Esta é o genérico do Desafio Final
01:02

Como nos bons velhos tempos! Esta é o genérico do Desafio Final

Há 6 min
Afonso «encosta» Sara à parede sobre a possibilidade de Hugo entrar no Desafio Final. Esta é a resposta da concorrente
01:11

Afonso «encosta» Sara à parede sobre a possibilidade de Hugo entrar no Desafio Final. Esta é a resposta da concorrente

Hoje às 01:56
Concorrentes comentam possíveis entradas para o Desafio Final: «Eu não me ia dar nada bem com ela»
04:27

Concorrentes comentam possíveis entradas para o Desafio Final: «Eu não me ia dar nada bem com ela»

Hoje às 01:52
Depois da conversa subir de tom, Ana justifica-se a Ariana e não deixa nada por dizer
09:39

Depois da conversa subir de tom, Ana justifica-se a Ariana e não deixa nada por dizer

Ontem às 23:02
Ariana não cala a revolta perante a conversa polémica sobre o "triângulo"
08:53

Ariana não cala a revolta perante a conversa polémica sobre o "triângulo"

Ontem às 22:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Hoje às 09:48
Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

Ontem às 20:56
João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

Ontem às 14:03
"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

Ontem às 07:52
Foi dia de casamento para Bruna!

Foi dia de casamento para Bruna!

1 mai, 20:03
Ver Mais Outros Sites