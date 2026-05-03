O inesperado aconteceu num concerto. Eva sobe ao palco e emociona-se com palavras de Tony Carreira

Desde que conquistou o primeiro lugar no Secret Story 10, Eva Pais tem vivido uma fase particularmente especial, com várias experiências fora do ambiente televisivo que a tornou conhecida do grande público.

Desta vez, a jovem esteve presente num concerto de Tony Carreira, um evento mais exclusivo, pensado para um grupo restrito de fãs e que foi também transmitido através do canal de YouTube do cantor.

Durante o espetáculo, Eva Pais acabou por ser chamada ao palco, protagonizando um momento de proximidade com o artista. Foi nessa altura que Tony Carreira lhe dirigiu algumas palavras marcantes: «Vou confessar: vi o programa, e o que tenho a dizer-te, Eva, é se aquilo que tu mostraste na televisão é aquilo que és, então, para mim, tens muito valor. És uma pessoa educada e que sabe estar».

O cantor fez ainda questão de reforçar a sua opinião, acrescentando: «Nem vou falar do que aconteceu lá dentro da Casa, isso não interessa. Mas fiquei muito feliz por ver que ganhaste o programa», antes de deixar um conselho à jovem: «Não te iludas muito com este universo do mediatismo, porque também tem o lado perigoso. E aquilo que desejo é que sejas sempre muito feliz».