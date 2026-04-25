Depois de vencer o Secret Story 10, Eva assume o que pretende fazer com o prémio: «Tenho um plano secreto que não disse a ninguém»

Eva Pais sagrou-se vencedora da décima edição do Secret Story. Poucos minutos após a conquista, a jovem marcou presença numa emissão especial, onde foi entrevistada por Alice Alves.

Ainda em direto, e visivelmente emocionada, Eva não escondeu a felicidade pelo desfecho inesperado. «Sinto-me realizada. Mesmo. Nunca pensei chegar aqui e ganhar. Então, estou mesmo muito feliz!», afirmou, já no estúdio das galas do programa apresentado por Cristina Ferreira.

Confrontada com o que pretende fazer com o prémio de 100 mil euros, a vencedora revelou alguns planos, ainda que mantendo parte do mistério: «Vou comprar um carro! Depois, tenho um plano secreto para fazer, que não disse a ninguém». Pouco depois, reforçou a ideia ao acrescentar: «Tenho uma cartada na manga».

A participação de Eva ficou também marcada por uma das histórias mais polémicas desta edição. Durante o programa, a jovem viu a sua relação com Diogo Maia chegar ao fim, num episódio que envolveu ainda Ariana Miranda e que gerou forte reação do público.

Apesar de tudo, Eva faz um balanço positivo da experiência e destaca o crescimento pessoal que retira do programa: «Levo muito mais do que o prémio. Aliás, se eu saísse daqui em qualquer outra posição, levaria uma aprendizagem de vida. E tenho a certeza de que, estando num palco muito grande, foi também uma aprendizagem para muita gente. Então, ficou muito orgulhosa de mim».