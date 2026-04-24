Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

20:14
Mãe de Eva surge pela primeira vez e não poupa as críticas à relação da filha com Diogo: «Não via a vida dela a andar para a frente» - Big Brother

Mãe de Eva surge pela primeira vez e não poupa as críticas à relação da filha com Diogo: «Não via a vida dela a andar para a frente»

19:50
Discurso final da Voz emociona concorrentes e já se fala em saudades - Big Brother
05:38

Discurso final da Voz emociona concorrentes e já se fala em saudades

19:40
Pessoa especial fala de Tiago: «É o homem que eu mais amei na vida» - Big Brother
03:38

Pessoa especial fala de Tiago: «É o homem que eu mais amei na vida»

19:38
Reta final ao rubro: Desabafo explosivo de Liliana sobre Sara não passa despercebido - Big Brother
02:17

Reta final ao rubro: Desabafo explosivo de Liliana sobre Sara não passa despercebido

19:37
Amiga de Sara faz comunicado sobre família da finalista - Big Brother
03:15

Amiga de Sara faz comunicado sobre família da finalista

19:22
Filha de Liliana chora ao falar das saudades da mãe - Big Brother
03:02

Filha de Liliana chora ao falar das saudades da mãe

19:02
Voz surpreende Eva com conselho arrebatador e a concorrente desaba em lágrimas - Big Brother

Voz surpreende Eva com conselho arrebatador e a concorrente desaba em lágrimas

18:58
Familiares de Jéssica: «Pensamos que seria o maior desafio dela» - Big Brother
02:55

Familiares de Jéssica: «Pensamos que seria o maior desafio dela»

18:57
Finalistas enfrentam desafio decisivo com segredos de ex-concorrentes - Big Brother
03:02

Finalistas enfrentam desafio decisivo com segredos de ex-concorrentes

18:57
Tiago abre o coração sobre Eva e revela tudo - Big Brother
02:43

Tiago abre o coração sobre Eva e revela tudo

18:55
Ariana faz revelação sobre a sua vida fora do programa que deixa todos incrédulos - Big Brother
01:45

Ariana faz revelação sobre a sua vida fora do programa que deixa todos incrédulos

18:54
Catarina desabafa sobre polémica e defende Eva: «Custa-me falar para o Diogo» - Big Brother
03:52

Catarina desabafa sobre polémica e defende Eva: «Custa-me falar para o Diogo»

18:35
Mãe de Eva fala pela primeira vez de Diogo: «Não conseguia ver a vida da minha filha a andar para a frente» - Big Brother
03:15

Mãe de Eva fala pela primeira vez de Diogo: «Não conseguia ver a vida da minha filha a andar para a frente»

18:34
Amigos de Ana elogiam a finalista: «Ou era domadora, ou era domada» - Big Brother
02:31

Amigos de Ana elogiam a finalista: «Ou era domadora, ou era domada»

18:22
Palavras da Voz deixam marcas e há quem não esconda a emoção - Big Brother
03:53

Palavras da Voz deixam marcas e há quem não esconda a emoção

18:06
Finalistas surpreendem com desfile emotivo na reta final do Secret Story 10 - Big Brother
04:37

Finalistas surpreendem com desfile emotivo na reta final do Secret Story 10

17:52
Adriano Silva Martins discorda de um ex-concorrente: «Há aqui um elefante na sala...» - Big Brother
02:50

Adriano Silva Martins discorda de um ex-concorrente: «Há aqui um elefante na sala...»

17:51
Música dedicada a Eva? Canção de Tiago dá que falar dentro da casa - Big Brother
02:32

Música dedicada a Eva? Canção de Tiago dá que falar dentro da casa

13:50
Eva mostra-se pensativa sobre Diogo e Jéssica dá conselho: «Não é sobre ti, sempre te disse...» - Big Brother
02:36

Eva mostra-se pensativa sobre Diogo e Jéssica dá conselho: «Não é sobre ti, sempre te disse...»

13:07
Eva compara-se ao ex-noivo Zé: «A cena foi que estávamos aqui os dois com tudo a acontecer...» - Big Brother
01:29

Eva compara-se ao ex-noivo Zé: «A cena foi que estávamos aqui os dois com tudo a acontecer...»

12:58
Abraçadas, Ana e Jéssica choram desalmadamente: «Levo-te para a vida» - Big Brother
01:09

Abraçadas, Ana e Jéssica choram desalmadamente: «Levo-te para a vida»

12:45
No dia da Grande Final, música de Tiago volta a tocar na casa e concorrente emociona-se. Mas não é o único - Big Brother
02:12

No dia da Grande Final, música de Tiago volta a tocar na casa e concorrente emociona-se. Mas não é o único

12:34
Liliana assume «receio» do que pode encontrar cá fora. E Eva tem reação impagável: «Nem vou dizer as palavras!» - Big Brother
01:47

Liliana assume «receio» do que pode encontrar cá fora. E Eva tem reação impagável: «Nem vou dizer as palavras!»

12:25
Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa - Big Brother
02:03

Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa

12:16
Jéssica arrepende-se de ter 'julgado' ex-concorrentes: «Daqui para a frente, quando ouvir essa frase...» - Big Brother
04:09

Jéssica arrepende-se de ter 'julgado' ex-concorrentes: «Daqui para a frente, quando ouvir essa frase...»

Acompanhe ao minuto

Voz surpreende Eva com conselho arrebatador e a concorrente desaba em lágrimas

Voz surpreende Eva com conselho arrebatador e a concorrente desaba em lágrimas - Big Brother

Um momento carregado de emoção: Eva não conteve as lágrimas ao ouvir a mensagem final da Voz no Especial do Secret Story 10.

No mais recente Especial do Secret Story 10, emitido na noite de quinta-feira, 23 de abril, a Voz juntou os seis finalistas no Cubo para a habitual mensagem e dedicatória que marca a fase final dos reality shows. Eva ouviu o testemunho da Voz e não conteve as lágrimas ao ouvir essas palavras.

Eva foi a última concorrente a escutar as palavras da Voz, que começou por afirmar: «Às vezes a vida não segue um plano e é precisamente aí que começa a verdadeira história e a Eva sabe-o melhor do que ninguém. Entrou acompanhada, segura, com um caminho que parecia definido, mas a casa, ou a vida, ou o jogo, trocou-lhe as voltas. Mas ainda assim, ficou sem se perder em dramas que não a definem, escolheu reconstruir-se por dentro e houve uma certeza que nunca abandonou: a de não desistir, mesmo nos dias em que apetecia, mesmo quando o peso era maior do que a força. Havia uma voz lá fora, a da sua irmã, e uma voz aí dentro, de si, que foi aprendendo a ficar mais forte e ficou mesmo».

A Voz destacou ainda as ligações de amizade que Eva construiu com João e Liliana, bem como os vários desafios e missões ao longo do percurso: «Numa delas, a de se dizer merecedora da vitória. A Eva teve de mostrar ao mundo uma confiança que, naquele momento, talvez ainda estivesse a construir. A verdade é que essa confiança cresceu passo a passo, dia após dia. Foi um caminho duro, mas também foi um caminho de crescimento. E talvez a maior vitória não esteja só no jogo, mas na forma como aprendeu a olhar para si».

Recorde-se que foi dentro da casa mais vigiada do país que Eva viu terminar a sua relação de cinco anos, após a traição de Diogo com Ariana. Perante isso, a Voz deixou-lhe ainda um conselho: «O meu desejo é que lá fora continue esse caminho: que se valorize, que se escolha e que nunca, mas nunca, se sinta menos merecedora de tudo aquilo que a vida tem de melhor para lhe oferecer. Brindemos à mulher que não desistiu e que, sem dar por isso, se tornou muito mais forte do que imaginava. A mim, o seu percurso deixa-me muito orgulhoso. Parabéns!».

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Eva não resistiu às fortes palavras da Voz e acabou por desabar em lágrimas.

Veja o vídeo.

Relacionados

Eva já tem planos para a primeira noite fora da casa. E envolve muita diversão

Luz verde para Tiago? Eva afirma que Diogo «passou a defunto» e o concorrente não perde oportunidade: «Olhas para mim...»

Por esta, ninguém esperava. Eva revela que quer ter conversa com o ex-noivo Zé: e o motivo surpreende
Temas: Eva Voz Conselho

Mais Vistos

Entrou no Secret Story com um segredo sobre a sua vida sexual: Hoje está irreconhecível e o que faz vai surpreender

Entrou no Secret Story com um segredo sobre a sua vida sexual: Hoje está irreconhecível e o que faz vai surpreender

Ontem às 10:27
Margarida Menezes fundou o “Clube das Virgens”: Oito anos depois está muito diferente. Veja as fotos

Margarida Menezes fundou o “Clube das Virgens”: Oito anos depois está muito diferente. Veja as fotos

Ontem às 10:22
Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...»

Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...»

Hoje às 14:56
Dia do Pai: Marco Costa partilha momentos ternurentos com a filha em fotos encantadoras

Dia do Pai: Marco Costa partilha momentos ternurentos com a filha em fotos encantadoras

19 mar 2025, 18:28
Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10

Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10

8 abr, 14:55
Ver Mais

Notícias

Mãe de Eva surge pela primeira vez e não poupa as críticas à relação da filha com Diogo: «Não via a vida dela a andar para a frente»

Mãe de Eva surge pela primeira vez e não poupa as críticas à relação da filha com Diogo: «Não via a vida dela a andar para a frente»

Há 1h e 0min
Voz surpreende Eva com conselho arrebatador e a concorrente desaba em lágrimas

Voz surpreende Eva com conselho arrebatador e a concorrente desaba em lágrimas

Há 2h e 12min
Francisco Monteiro faz partilha que dá que falar. Há um detalhe na fotografia que não passou despercebido

Francisco Monteiro faz partilha que dá que falar. Há um detalhe na fotografia que não passou despercebido

Há 2h e 50min
Pedro Jorge revela novidade para o dia da estreia do Desafio Final e deixa os fãs em êxtase

Pedro Jorge revela novidade para o dia da estreia do Desafio Final e deixa os fãs em êxtase

Há 3h e 22min
Impressionante. Ruben Boa Nova perde 14 quilos em 40 dias: e a 'culpa' é de Bruno Savate

Impressionante. Ruben Boa Nova perde 14 quilos em 40 dias: e a 'culpa' é de Bruno Savate

Hoje às 15:20
Ver Mais Notícias

Opinião

Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender

Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender

Ontem às 18:31
Hugo é confrontado por Diana Lopes. E o assunto envolve Eva

Hugo é confrontado por Diana Lopes. E o assunto envolve Eva

Ontem às 17:54
«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

20 abr, 19:41
Inês Morais não poupa Eva: «Ela esqueceu-se de salvar o Tiago, mas fez um teatro na sala»

Inês Morais não poupa Eva: «Ela esqueceu-se de salvar o Tiago, mas fez um teatro na sala»

20 abr, 18:45
Diana Lopes critica postura de Eva: «Tenho dúvidas se ela não quis mesmo não salvar o Tiago»

Diana Lopes critica postura de Eva: «Tenho dúvidas se ela não quis mesmo não salvar o Tiago»

20 abr, 18:45
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós
01:02

Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós

20 abr, 18:14
Liliana e Hugo em confronto nos bastidores da gala por causa de «traições»: as imagens exclusivas da discussão
02:27

Liliana e Hugo em confronto nos bastidores da gala por causa de «traições»: as imagens exclusivas da discussão

20 abr, 17:53
Exclusivo! João Ricardo faz revelação inédita sobre o encontro de bastidores com Ariana
01:44

Exclusivo! João Ricardo faz revelação inédita sobre o encontro de bastidores com Ariana

20 abr, 17:44
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Francisco Monteiro faz partilha que dá que falar. Há um detalhe na fotografia que não passou despercebido

Francisco Monteiro faz partilha que dá que falar. Há um detalhe na fotografia que não passou despercebido

Há 2h e 50min
Pedro Jorge revela novidade para o dia da estreia do Desafio Final e deixa os fãs em êxtase

Pedro Jorge revela novidade para o dia da estreia do Desafio Final e deixa os fãs em êxtase

Há 3h e 22min
Impressionante. Ruben Boa Nova perde 14 quilos em 40 dias: e a 'culpa' é de Bruno Savate

Impressionante. Ruben Boa Nova perde 14 quilos em 40 dias: e a 'culpa' é de Bruno Savate

Hoje às 15:20
Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...»

Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...»

Hoje às 14:56
E se Manuel Luís Goucha fosse pai? Apresentador revela os nomes que daria aos seus filhos: e as escolhas são peculiares

E se Manuel Luís Goucha fosse pai? Apresentador revela os nomes que daria aos seus filhos: e as escolhas são peculiares

Hoje às 12:07
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Impressionante. Ruben Boa Nova perde 14 quilos em 40 dias: e a 'culpa' é de Bruno Savate

Impressionante. Ruben Boa Nova perde 14 quilos em 40 dias: e a 'culpa' é de Bruno Savate

Hoje às 15:20
Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...»

Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...»

Hoje às 14:56
Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa
02:03

Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa

Hoje às 12:25
Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

Hoje às 11:04
De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela relação inesperada com Luís Gonçalves: «Na vida real...»

De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela relação inesperada com Luís Gonçalves: «Na vida real...»

Hoje às 09:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Morreu Maria Francisca, a famosa cadela do "Big Brother VIP"

Morreu Maria Francisca, a famosa cadela do "Big Brother VIP"

Hoje às 12:43
Francisco Monteiro partilha fotografia antiga: "Saudades infinitas"

Francisco Monteiro partilha fotografia antiga: "Saudades infinitas"

Hoje às 08:44
Jéssica Galhofas sofre incidente e preocupa fãs

Jéssica Galhofas sofre incidente e preocupa fãs

22 abr, 16:25
Após separação polémica, ex-concorrente do Big Brother assume novo namorado: «Digo sim ao amor»

Após separação polémica, ex-concorrente do Big Brother assume novo namorado: «Digo sim ao amor»

22 abr, 14:43
Há uma mudança que envolve Isaac... e Jéssica Antunes esclarece!

Há uma mudança que envolve Isaac... e Jéssica Antunes esclarece!

22 abr, 12:48
Ver Mais Outros Sites