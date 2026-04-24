Voz surpreende Eva com conselho arrebatador e a concorrente desaba em lágrimas

Eva foi a última concorrente a escutar as palavras da Voz, que começou por afirmar: «Às vezes a vida não segue um plano e é precisamente aí que começa a verdadeira história e a Eva sabe-o melhor do que ninguém. Entrou acompanhada, segura, com um caminho que parecia definido, mas a casa, ou a vida, ou o jogo, trocou-lhe as voltas. Mas ainda assim, ficou sem se perder em dramas que não a definem, escolheu reconstruir-se por dentro e houve uma certeza que nunca abandonou: a de não desistir, mesmo nos dias em que apetecia, mesmo quando o peso era maior do que a força. Havia uma voz lá fora, a da sua irmã, e uma voz aí dentro, de si, que foi aprendendo a ficar mais forte e ficou mesmo».

A Voz destacou ainda as ligações de amizade que Eva construiu com João e Liliana, bem como os vários desafios e missões ao longo do percurso: «Numa delas, a de se dizer merecedora da vitória. A Eva teve de mostrar ao mundo uma confiança que, naquele momento, talvez ainda estivesse a construir. A verdade é que essa confiança cresceu passo a passo, dia após dia. Foi um caminho duro, mas também foi um caminho de crescimento. E talvez a maior vitória não esteja só no jogo, mas na forma como aprendeu a olhar para si».

Recorde-se que foi dentro da casa mais vigiada do país que Eva viu terminar a sua relação de cinco anos, após a traição de Diogo com Ariana. Perante isso, a Voz deixou-lhe ainda um conselho: «O meu desejo é que lá fora continue esse caminho: que se valorize, que se escolha e que nunca, mas nunca, se sinta menos merecedora de tudo aquilo que a vida tem de melhor para lhe oferecer. Brindemos à mulher que não desistiu e que, sem dar por isso, se tornou muito mais forte do que imaginava. A mim, o seu percurso deixa-me muito orgulhoso. Parabéns!».