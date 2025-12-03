Zé, ex-noivo de Liliana, com companhia especial de ex-concorrente do Secret Story 9

Cada vez mais popular e mediático, Zé, o ex-noivo de Liliana, tem se desdobrado em encontros com outros ex-concorrentes do formato. Desta vez, o jovem teve uma tarde em cheio com Bruno, o concorrente que desistiu recentemente. O momento foi partilhado nas redes sociais e já está a dar que falar.

Zé ficou conhecido depois de ter pedido a namorada, Liliana, em casamento na gala de estreia do Secret Story 9. O noivado acabou depois de a concorrente ter assumido sentimentos por Fábio dentro da casa e, desde então, este 'triângulo' tem dado muito que falar.