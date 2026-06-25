De uma cara da TVI para os guarda-roupas mais trendy: A peça repleta de "cerejas" que vai mudar os looks de verão

Diana Lopes continua a afirmar-se no mundo da moda através da sua marca, Lady Space. Conhecida do grande público como comentadora do Secret Story, a ex-concorrente do Big Brother, voltou a surpreender os seguidores com uma das peças mais irreverentes da nova coleção.

O destaque vai para um macacão de ganga branco, adornado com um padrão de cerejas que não passa despercebido. A peça, marcada por um estilo arrojado e divertido, foi apresentada nas redes sociais da marca e rapidamente conquistou a atenção dos fãs de moda.

Longe de ser uma escolha discreta, este macacão foi pensado para quem gosta de arriscar e acompanhar as tendências mais atuais. Entre o toque vintage das cerejas e a versatilidade da ganga, a criação promete tornar-se uma das peças mais comentadas da estação.

Com propostas cada vez mais diferenciadoras, a Lady Space continua a conquistar espaço junto das apaixonadas por moda.