Expulsão surpreendente agita a casa mais vigiada do país. Saiba quem diz adeus à aventura do Secret Story

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Emoções ao rubro! Ariana é a concorrente expulsa. E a reação de Diogo contrasta com a de Eva

Ariana foi a concorrente expulsa da gala desta semana do Secret Story 10, depois de uma votação renhida por parte do público.

A decisão acabou por ditar a saída de Ariana da casa mais vigiada do país, num momento marcado por grande emoção e reações intensas no estúdio.

Segundo os resultados revelados em direto, Jéssica obteve 44% dos votos, enquanto os restantes nomeados Ana e Ariana ficaram distribuídos da seguinte forma: 32% e 24%. Liliana já tinha sido a primeira concorrente salva da noite.

A expulsão aconteceu numa noite cheia de tensão. Com esta saída, o jogo entra agora numa nova fase, com menos concorrentes e uma competição cada vez mais apertada rumo à final.

Veja o video.

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