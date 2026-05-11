O público decidiu: Este concorrente disse adeus à aventura do Desafio Final

A gala deste domingo do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por mais uma expulsão. Ana, Ariana, Bruno Simão e Leandro eram os quatro concorrentes nomeados, mas apenas um abandonou a casa esta noite. Ariana acabou por ser a concorrente expulsa.

O público foi claro nas suas escolhas. Bruno Simão foi o primeiro concorrente a ser salvo, com 43% dos votos. De seguida, Leandro foi também salvo com 55% dos votos

O duelo final ficou reservado para Ana e Ariana, que recolheram 32% e 13% dos votos do público, respetivamente. O que significa que é Ariana quem abandona hoje a casa mais vigiada do País.

Os restantes concorrentes terão agora de reorganizar estratégias numa casa que, semana após semana, se torna mais imprevisível.