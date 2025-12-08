Ao Minuto

22:44
Marisa: «Está-se a meter com toda a gente para dar canal e ver se não sai». Pedro: «Sanguessuga» - Big Brother
04:11

Marisa: «Está-se a meter com toda a gente para dar canal e ver se não sai». Pedro: «Sanguessuga»

22:38
Fábio avisa Ana: «Tentou contigo porque é fácil provocar-te, vai aos fáceis» - Big Brother
01:24

Fábio avisa Ana: «Tentou contigo porque é fácil provocar-te, vai aos fáceis»

22:37
Inês pica Leandro: «Esteja cá dentro ou lá fora eu vou adorar ver tu a ficares em segundo lugar» - Big Brother
01:19

Inês pica Leandro: «Esteja cá dentro ou lá fora eu vou adorar ver tu a ficares em segundo lugar»

22:34
«Já me deste um beijo hoje»? Pedro provoca Marisa e os dois têm momento apaixonado - Big Brother
02:02

«Já me deste um beijo hoje»? Pedro provoca Marisa e os dois têm momento apaixonado

22:30
Pedro e Marisa tentam resolver-se, mas a tensão sobe: «Faz o teu jogo e eu faço o meu» - Big Brother
03:53

Pedro e Marisa tentam resolver-se, mas a tensão sobe: «Faz o teu jogo e eu faço o meu»

22:26
Alta tensão! Após especial, Liliana e Pedro trocam farpas: «Toma tino, já tens idade para isso» - Big Brother
02:50

Alta tensão! Após especial, Liliana e Pedro trocam farpas: «Toma tino, já tens idade para isso»

22:23
Leandro para Marisa: «Afinal a estratégia resultou, não vais tu, nem ele, nem eu» - Big Brother
03:33

Leandro para Marisa: «Afinal a estratégia resultou, não vais tu, nem ele, nem eu»

22:18
Já pode começar a votar! Saiba quem são os nomeados desta semana - Big Brother

Já pode começar a votar! Saiba quem são os nomeados desta semana

22:14
Contas feitas: Este é o leque de nomeados e esta semana são apenas três - Big Brother
02:26

Contas feitas: Este é o leque de nomeados e esta semana são apenas três

22:12
Cristina Ferreira regressa à casa e o caos reina: «Pedro, enervou-se com a Marisa porquê?» - Big Brother
01:12

Cristina Ferreira regressa à casa e o caos reina: «Pedro, enervou-se com a Marisa porquê?»

22:11
Cristina Ferreira confronta Fábio: Está ou não apaixonado pela Liliana? - Big Brother
00:59

Cristina Ferreira confronta Fábio: Está ou não apaixonado pela Liliana?

22:10
«Não estás a ser verdadeiro»: Liliana põe em causa sentimentos de Fábio e ele vê tudo no confessionário - Big Brother
03:58

«Não estás a ser verdadeiro»: Liliana põe em causa sentimentos de Fábio e ele vê tudo no confessionário

22:06
Momento da verdade: Concorrentes confrontam-se após verem imagens e a tensão cresce - Big Brother
02:10

Momento da verdade: Concorrentes confrontam-se após verem imagens e a tensão cresce

22:05
Fábio provoca colegas: «Ainda vou pegar no cheque (…) já estou com um pezinho a cheirar a final» - Big Brother
03:06

Fábio provoca colegas: «Ainda vou pegar no cheque (…) já estou com um pezinho a cheirar a final»

22:04
Liliana arrasa Leandro: «Estou-lhe a fazer comichão (…) o jogo dele está cansado, é tudo muito forçado» - Big Brother
03:23

Liliana arrasa Leandro: «Estou-lhe a fazer comichão (…) o jogo dele está cansado, é tudo muito forçado»

22:00
O que se passou na casa durante o pequeno-almoço de Ana? Concorrentes veem o que foi dito nas suas costas - Big Brother
04:03

O que se passou na casa durante o pequeno-almoço de Ana? Concorrentes veem o que foi dito nas suas costas

21:56
Marisa atira: «A Liliana já perdeu o controlo e o Fábio está a ir de arrasto (…) tudo descontrolado» - Big Brother
04:34

Marisa atira: «A Liliana já perdeu o controlo e o Fábio está a ir de arrasto (…) tudo descontrolado»

21:52
«Fora da validade»: Inês, Leandro e Marisa foram excluídos do pequeno-almoço. Agora veem todas as imagens - Big Brother
04:23

«Fora da validade»: Inês, Leandro e Marisa foram excluídos do pequeno-almoço. Agora veem todas as imagens

21:46
Amigos às turras: Pedro e Leandro entram em picardia em direto - Big Brother
01:52

Amigos às turras: Pedro e Leandro entram em picardia em direto

21:44
Especial começa logo ‘a ferver’: Liliana no centro das críticas por causa de Bruna - Big Brother
03:10

Especial começa logo ‘a ferver’: Liliana no centro das críticas por causa de Bruna

21:29
Fábio e Liliana por um fio? A maior discussão de sempre leva a uma decisão radical - Big Brother

Fábio e Liliana por um fio? A maior discussão de sempre leva a uma decisão radical

20:46
Pedro acusa Liliana: «Estás a usar uma situação banal para criares uma discussão» - Big Brother
03:15

Pedro acusa Liliana: «Estás a usar uma situação banal para criares uma discussão»

20:46
Pedro conversa com Leandro. Liliana lança farpas, mas é ignorada - Big Brother
05:18

Pedro conversa com Leandro. Liliana lança farpas, mas é ignorada

19:55
Confessionário polémico: Liliana e Inês questionam aproximação de Pedro e Marisa e quase acertam no segredo - Big Brother
02:18

Confessionário polémico: Liliana e Inês questionam aproximação de Pedro e Marisa e quase acertam no segredo

19:50
Conflito entre o casal: Marisa acusa Pedro Jorge de ego elevado - Big Brother
02:25

Conflito entre o casal: Marisa acusa Pedro Jorge de ego elevado

Já pode começar a votar! Saiba quem são os nomeados desta semana

Já pode começar a votar! Saiba quem são os nomeados desta semana - Big Brother
nomeados

O novo leque de nomeados do Secret Story 9 foi anunciado no Especial desta noite e as votações já estão abertas. Saiba quem são os concorrentes que estão em risco de expulsão.

As nomeações do Secret Story 9 voltaram a dominar o Especial desta noite, conduzido por Cristina Ferreira, e já estão a gerar fortes ondas dentro e fora da Casa. A apresentadora revelou que Ana, Inês e Liliana são os três concorrentes em risco, numa decisão que promete marcar o rumo da semana.

A divisão dentro da Casa torna-se cada vez mais evidente e a nomeação simultânea destas figuras promete abalar alianças, estratégias e até algumas relações que pareciam sólidas.

A votação já está aberta e o público vai ter um papel decisivo nos próximos dias. Resta saber quem conseguirá conquistar os espectadores e garantir mais uma semana dentro do jogo e quem verá o sonho terminar mais cedo.

Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
 

A gala de ontem foi marcada pelas emoções fortes e por mais uma saída da casa mais vigiada do País. Ao longo da gala do Secret Story 9 deste domingo, dia 7 de dezembro, as percentagens foram reveladas e rapidamente se percebeu que a disputa estava mais apertada do que nunca.

Marisa foi a primeira concorrente a ser salva, conquistando 36% dos votos. Os restantes quatro nomes mantiveram-se em risco, numa batalha intensa pela permanência até ao fim.

Quando chegou o momento decisivo, as diferenças eram mínimas. Pedro somou 50% e Liliana reuniu 33%. Mas a concorrente menos votada e, por isso, a abandonar este domingo a casa mais vigiada do País foi Bruna, com apenas 17% dos votos. 

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

Já pode começar a votar! Saiba quem são os nomeados desta semana

Já pode começar a votar! Saiba quem são os nomeados desta semana

Há 2h e 16min
Fábio e Liliana por um fio? A maior discussão de sempre leva a uma decisão radical

Fábio e Liliana por um fio? A maior discussão de sempre leva a uma decisão radical

Há 3h e 5min
Afonso Leitão cala rumores e dá novo anel a Catarina Miranda. A marca é das mais luxuosas do mundo

Afonso Leitão cala rumores e dá novo anel a Catarina Miranda. A marca é das mais luxuosas do mundo

Ontem às 17:47
Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»

Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»

Ontem às 16:59
Cristina Ferreira revela «um dos maiores desgostos» da família e mostra ‘relíquia’ privada

Cristina Ferreira revela «um dos maiores desgostos» da família e mostra ‘relíquia’ privada

Ontem às 16:05
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

5 dez, 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
Afonso Leitão cala rumores e dá novo anel a Catarina Miranda. A marca é das mais luxuosas do mundo

Afonso Leitão cala rumores e dá novo anel a Catarina Miranda. A marca é das mais luxuosas do mundo

Ontem às 17:47
Catarina Miranda revela: «Cada vez que sai que nós terminámos, o Afonso é obrigado a dar-me um anel»
01:02

Catarina Miranda revela: «Cada vez que sai que nós terminámos, o Afonso é obrigado a dar-me um anel»

Ontem às 17:27
Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»

Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»

Ontem às 16:59
Cristina Ferreira revela «um dos maiores desgostos» da família e mostra ‘relíquia’ privada

Cristina Ferreira revela «um dos maiores desgostos» da família e mostra ‘relíquia’ privada

Ontem às 16:05
Dylan responde a Vera em plena gala e a tensão sobe: «Não estou minimamente importado»

Dylan responde a Vera em plena gala e a tensão sobe: «Não estou minimamente importado»

Ontem às 15:27
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

4 dez, 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

4 dez, 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

4 dez, 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

4 dez, 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

4 dez, 13:30
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

6 dez, 09:07
