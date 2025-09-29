Secret Story 9: Já é conhecida a expulsão da noite e as percentagens surpreendem

Carina abandonou esta noite a casa do Secret Story - Casa dos Segredos por decisão dos espectadores, com 20% dos votos dos portugueses.

Recorde que, no início da gala, Inês foi a primeira a ser salva.

Na última parte da gala, os concorrentes na "chapa" eram Liliana, Fábio, Carina e Leandro. Leandro foi o segundo concorrente salvo, seguindo-se de Fábio. O duelo final ficou entre Carina e Liliana. Carina acabou por ser a escolhida para abandonar o programa. Veja aqui o momento.

Ao longo da sua participação, Carina manteve sempre uma postura muito discreta, tendo estado afastada de polémicas, discussões e confrontos.

Veja o momento, no vídeo em baixo.

Carina. 41 anos. Póvoa de Varzim. Estilista, estudou Design de Moda e adora criatividade, novidade e mudança.

É faladora, bem-disposta. Tem fobia a moscas e a autocolantes, manias que a tornam única e divertida. Solteira há vários anos, diz nunca ter encontrado alguém compatível com o seu ritmo frenético.

Vive com a mãe, de quem herdou o gosto pela conversa e pela confusão. Expansiva, irreverente e impossível de ignorar, promete trazer movimento e animação para dentro da Casa.

