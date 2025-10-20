O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

Ao Minuto

10:29
Voz gera alvoroço com anúncio: «Uma das manchetes esconde uma pista para um segredo» - Big Brother
07:36

Voz gera alvoroço com anúncio: «Uma das manchetes esconde uma pista para um segredo»

10:26
Concorrentes acordam com notícias fresquinhas no correio. Veja tudo - Big Brother
05:44

Concorrentes acordam com notícias fresquinhas no correio. Veja tudo

10:23
O acordar na casa depois da noite mais explosiva de sempre. Fábio e Liliana separados? - Big Brother
03:00

O acordar na casa depois da noite mais explosiva de sempre. Fábio e Liliana separados?

10:06
As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa» - Big Brother

As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»

09:55
Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber - Big Brother

Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber

09:53
Liliana abalada com o segredo de Fábio: «Estive a fazer figura de parva» - Big Brother
07:22

Liliana abalada com o segredo de Fábio: «Estive a fazer figura de parva»

09:51
Liliana desaba: «Não tenho suporte. O único que achava que tinha andou a brincar comigo este tempo todo» - Big Brother
06:00

Liliana desaba: «Não tenho suporte. O único que achava que tinha andou a brincar comigo este tempo todo»

09:46
Em lágrimas depois de discutir, Liliana berra: «Eu quero me ir embora mesmo!» - Big Brother
06:00

Em lágrimas depois de discutir, Liliana berra: «Eu quero me ir embora mesmo!»

09:15
Não foi só Vera que abalou a casa! Veja a discussão entre Liliana e Ana que obrigou Pedro Jorge a separar - Big Brother
06:00

Não foi só Vera que abalou a casa! Veja a discussão entre Liliana e Ana que obrigou Pedro Jorge a separar

09:14
Liliana perde as estribeiras com Ana: «Para mim já vens com esse paleio!» - Big Brother
06:00

Liliana perde as estribeiras com Ana: «Para mim já vens com esse paleio!»

08:51
A reação de Dylan depois de atitude de Vera: «Se ela não for embora, vou eu...» - Big Brother
03:19

A reação de Dylan depois de atitude de Vera: «Se ela não for embora, vou eu...»

08:48
Dylan depois de comportamento de Vera: «Tive sorte de não me abrir a cara toda» - Big Brother
02:51

Dylan depois de comportamento de Vera: «Tive sorte de não me abrir a cara toda»

08:45
Vera passada: «Por 250 mil euros vou estar aqui a ser tema gratuito!?» - Big Brother
08:15

Vera passada: «Por 250 mil euros vou estar aqui a ser tema gratuito!?»

08:44
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu - Big Brother
08:15

Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu

08:34
O ambiente na casa depois das atitudes de Vera: Veja as conversas que se seguiram - Big Brother
02:47

O ambiente na casa depois das atitudes de Vera: Veja as conversas que se seguiram

08:29
As imagens que abalaram a noite: Vera ultrapassa limites numa discussão com Dylan - Big Brother
03:19

As imagens que abalaram a noite: Vera ultrapassa limites numa discussão com Dylan

01:39
Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece - Big Brother
01:59

Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece

00:48
Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa - Big Brother
11:58

Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa

00:34
«Sofro de bananofobia»: Está revelado o segredo desta concorrente - Big Brother
01:23

«Sofro de bananofobia»: Está revelado o segredo desta concorrente

00:31
Decisão polémica: Rui nomeado e Fábio imune - Big Brother
12:28

Decisão polémica: Rui nomeado e Fábio imune

00:13
O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite - Big Brother

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

00:11
Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento - Big Brother
01:34

Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento

00:05
Emoções à flor da pele: Descubra quem é o concorrente expulso - Big Brother
06:27

Emoções à flor da pele: Descubra quem é o concorrente expulso

00:03
O público decide: duas novas salvações marcam a gala - Big Brother
01:51

O público decide: duas novas salvações marcam a gala

23:46
Discussão em cadeia: Dylan, Leandro e Bruna protagonizam momento tenso - Big Brother
08:59

Discussão em cadeia: Dylan, Leandro e Bruna protagonizam momento tenso

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite - Big Brother
Cristina Ferreira

A gala deste domingo do Secret Story 9 ficou marcada por mais uma expulsão. Joana foi a concorrente menos votada pelo público, abandonando assim a casa mais vigiada do país.

A noite de gala do Secret Story 9 trouxe fortes emoções e um desfecho inesperado. Joana foi a concorrente expulsa desta semana, depois de conquistar apenas 10% dos votos do público, tornando-se assim a/o menos votada/o da semana. Bruna foi a segunda menos votada, com 22%, escapando por pouco à expulsão.

A decisão apanhou muitos de surpresa, tanto dentro do estúdio como entre os colegas da casa. Com a saída de Joana, o jogo ganha uma nova dinâmica e os restantes concorrentes começam a sentir cada vez mais a pressão da competição.

Veja o momento aqui:

 

As alianças e estratégias prometem mudar nas próximas semanas, à medida que a casa do Secret Story 9 se aproxima de uma fase decisiva.

O reality show da TVI, conduzido por Cristina Ferreira, continua a surpreender a cada gala, com reviravoltas, segredos revelados e momentos que mantêm o público colado ao ecrã.

Relacionados

Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana
Temas: Expulso Secret Story Gala Reality Show TVI Cristina Ferreira

Mais Vistos

Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece
01:59

Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece

Hoje às 01:39
O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

Hoje às 00:13
Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa
11:58

Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa

Hoje às 00:48
Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento
01:34

Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento

Hoje às 00:11
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu
08:15

Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu

Há 1h e 59min
Ver Mais

Notícias

As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»

As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»

Há 37 min
Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber

Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber

Há 48 min
O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

Hoje às 00:13
Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Ontem às 22:18
Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Ontem às 21:50
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Ontem às 21:31
Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Ontem às 18:58
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

18 out, 18:17
Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

18 out, 18:05
Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

18 out, 17:27
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ana Barbosa: "Apareceu-lhe um alto da dimensão de uma bola de golfe na pele"

Ana Barbosa: "Apareceu-lhe um alto da dimensão de uma bola de golfe na pele"

Há 2h e 33min
Após irmã ser localizada, Cláudio Ramos desabafa: "Resta-nos saber..."

Após irmã ser localizada, Cláudio Ramos desabafa: "Resta-nos saber..."

Ontem às 20:27
Ao lado do namorado, Marie anuncia: "A família começa agora"

Ao lado do namorado, Marie anuncia: "A família começa agora"

Ontem às 15:41
Após mudança drástica, Francisco Vale mostra o novo rosto: "Esta metade da cara parece..."

Após mudança drástica, Francisco Vale mostra o novo rosto: "Esta metade da cara parece..."

Ontem às 14:40
20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

Ontem às 13:14
Ver Mais Outros Sites