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Expulso da noite provoca reações. Este concorrente está fora do Secret Story - Desafio Final

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Saiba que foi expulso do Secret Story - Desafio Final.

A tensão voltou a tomar conta da casa mais vigiada do País durante mais uma gala decisiva do Secret Story – Desafio Final. Depois de uma semana marcada por estratégias, confrontos e várias emoções, chegou finalmente o momento de conhecer o nome do concorrente expulso.

Recorde-se que Afonso Leitão já tinha garantido a permanência no jogo durante a semana, ao tornar-se o primeiro salvo pelos portugueses.

Já na gala deste domingo, os espectadores voltaram a ser chamados a decidir o futuro dos restantes nomeados: Sara, Leandro e Catarina.

O primeiro concorrente salvo da noite foi Sara, que reuniu 57% dos votos do público.

O duelo final ficou assim reservado para Leandro e Catarina, aumentando ainda mais a ansiedade dentro da casa.

No momento decisivo, Cristina Ferreira revelou finalmente o resultado.

Com 8% dos votos, Catarina foi a concorrente expulsa da noite e viu terminar a participação no reality show da TVI.

Os restantes concorrentes garantiram assim mais uma semana em jogo e continuam na corrida rumo à grande final.

Veja aqui todas as reações à expulsão.

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