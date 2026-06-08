Menos uma mulher na casa. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story - Desafio Final

Flávia (Nufla) é loira, mas já foi ruiva… Veja como era a concorrente do Secret Story!

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A gala deste domingo, 7 de junho, do Secret Story - Desafio Final ficou marcada por mais uma expulsão. A casa mais vigiada do País perdeu um concorrente e xxx foi a escolhida para abandonar a experiência, a poucas semanas da grande final.

Esta semana, os nomeados eram Flávia, João Ricardo, Leandro, Marisa Susana e Liliana. João Ricardo foi o primeiro concorrente a ficar a salvo, ainda durante o decorrer da semana.

Em confronto nesta gala estavam Flávia, Leandro, Marisa Susana e Liliana. Leandro foi o primeiro salvo, com 31%. Seguiu-se Marisa Susana, com 43% e o duelo final ficou entre Liliana e Flávia

Flávia acabou por ser expulsa, com 25%, sendo a menos votada pelo público esta semana. Liliana safou-se da expulsão com 32%.