Concorrentes são surpreendidos com expulsão inesperada! Saiba quem abandonou a casa do Secret Story - Desafio Final

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens

A tensão voltou a tomar conta da casa mais vigiada do País. Na noite desta quinta-feira, dia 11 de junho, o Especial do Secret Story – Desafio Final trouxe uma expulsão que apanhou os concorrentes desprevenidos.

Pedro, Afonso e Bruno estavam nomeados e em risco de abandonar o jogo, mas nenhum deles esperava que a decisão chegasse tão rapidamente.

Com 59% dos votos, Pedro Jorge foi o primeiro salvo da noite. O duelo final opôs Bruno a Afonso, que recolheram 24% e 17% dos votos, respetivamente, selando a expulsão de Afonso.