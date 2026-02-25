Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Está no ar o Secret Story, o jogo onde todos querem entrar e ninguém quer sair. Mas as regras ditam que todas as semanas alguém abandona a casa mais vigiada do País e assim aconteceu.

Esta semana, Caio foi o concorrente expulso pelos portugueses, numa gala de emoções fortes e à flor da pele. Com 21% dos votos, o concorrente foi o menos votado para salvar e por isso abandonou o programa, deixando de competir pelo prémio final.

A votos nas nomeações e em risco de saírem do Secret Story estavam ainda Diogo e Sara, que graças ao voto do público conseguiram manter-se em jogo e não ir para casa.