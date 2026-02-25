Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Está no ar o Secret Story, o jogo onde todos querem entrar e ninguém quer sair. Mas as regras ditam que todas as semanas alguém abandona a casa mais vigiada do País e assim aconteceu.
Esta semana, Caio foi o concorrente expulso pelos portugueses, numa gala de emoções fortes e à flor da pele. Com 21% dos votos, o concorrente foi o menos votado para salvar e por isso abandonou o programa, deixando de competir pelo prémio final.
A votos nas nomeações e em risco de saírem do Secret Story estavam ainda Diogo e Sara, que graças ao voto do público conseguiram manter-se em jogo e não ir para casa.
De recordar que esta é a décima edição do Secret Story. Dez edições são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que se desenrola esta atual edição — numa Casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação.
Depois das obras, a Casa renasceu. É nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.
Mas esta não é apenas uma casa temática… esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens. Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Um túnel abre pistas vindas de outra dimensão.
Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si — competem com a própria Casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.