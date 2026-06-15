Expulsão no Secret Story. Esta concorrente está fora do programa e há reações virais

A gala deste domingo ficou marcada por mais uma despedida no Secret Story: Desafio Final. Numa fase cada vez mais decisiva do jogo, os concorrentes voltaram a ficar nas mãos dos portugueses, que tiveram a missão de decidir quem continuava na corrida à vitória.

Marisa, Susana, Sara e Liliana eram as concorrentes nomeadas desta semana e, ao longo da noite, foram aguardando com ansiedade pelo resultado das votações.

À medida que Cristina Ferreira foi anunciando os nomes dos concorrentes salvos, a expectativa foi aumentando dentro da casa, onde o ambiente se tornou cada vez mais tenso. Sara foi a concorrente mais votada para salvar.

No momento mais aguardado da noite, a apresentadora revelou a decisão final do público.

Com 44% dos votos, Liliana foi a concorrente expulsa desta semana e viu chegar ao fim a sua participação no reality show da TVI.

Os restantes jogadores continuam assim na luta por um lugar na grande final e pelo tão desejado prémio.

Veja todas as reações à expulsão no vídeo acima.