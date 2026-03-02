O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Sara, Luzia, Ricardo João e Ricky acordaram no dia 1 de março de 2026 sem saber se dormiriam na casa do Secret Story 10 mais uma noite. A decisão estava nas mãos do público e o público não perdoou.

Quando as votações foram reveladas, ficou claro que o público esteve atento e decidido. Ricardo João foi o mais votado, reunindo 48% dos votos, garantindo assim a permanência na casa.

Logo a seguir as votações voltaram a abrir e foi Sara quem conseguiu escapar em primeiro lugar com 38% dos votos.

O duelo final ficou entre Luzia e Ricky, que conquistaram 33% e 29% respetivamente. Tendo sido Ricky o expulso da noite.