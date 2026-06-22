A um passo da final, concorrente abandona o "Secret Story" e saída dá que falar

A gala deste domingo ficou marcada por mais uma expulsão no "Secret Story — Desafio Final", numa noite de semifinal decisiva para o futuro do jogo. Coube mais uma vez aos portugueses decidir quem garantia um lugar na grande final e quem ficava pelo caminho.

Os nomeados desta semana eram Bruno Simão, Sara e João Ricardo, que aguardaram com ansiedade pelo resultado das votações ao longo da emissão.

À medida que Cristina Ferreira anunciava os nomes dos concorrentes salvos, a expectativa foi crescendo dentro da casa. Entre as nomeadas, Sara foi a concorrente mais votada para permanecer na competição.

No momento mais aguardado da noite, a apresentadora revelou a decisão final do público.

Com 3% dos votos, Bruno Simão foi o concorrente expulso desta semifinal, vendo assim chegar ao fim a sua participação no reality show da TVI.

Os restantes jogadores continuam na luta pelo tão desejado prémio.