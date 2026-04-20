Afinal, quem «morreu na praia»? Este é o último concorrente expulso do Secret Story 10

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Numa fase decisiva do jogo, este é o último concorrente a ser expulso da casa mais vigiada do país. Assim, descobrimos quem são os finalistas.

O Especial do Secret Story 10, conduzido por Cristina Ferreira, contou hoje com a última expulsão da edição. Ficamos assim a conhecer os finalistas.

Hugo foi o concorrente expulso da casa mais vigiada do país, após ter recebido 14% da votação do público, numa altura decisiva da competição.

A saída acontece na reta final do jogo e, por isso, ficamos assim a conhecer os seis finalistas do Secret Story 10: Tiago, Eva, Liliana, Sara e Jéssica. 

Com esta expulsão, a casa fica novamente reduzida, a poucos dias da grande final, em que descobriremos quem será o grande vencedor desta edição.

Recorde que já houve um Passaporte para a Final:

A gala do Secret Story 10 deste domingo, 19 de abril, foi a última antes da grande final, mas houve um concorrente que ganhou passagem direta para a disputa pelo prémio. A Voz já tinha avisado, durante a semana, que ia existir uma luta pelo tão ambicionado Passaporte para a Final e foi Jéssica quem o conseguiu conquistar.

Durante a semana,  Jéssica, Sara e Eva ficaram a saber que existe um segredo da Voz por revelar. No entanto, as concorrentes não conseguiram guardar esta grande vantagem e contaram a toda a casa. Por isso, a Voz revelou, o Especial desta quinta-feira, 16 de abril, qual a vantagem que descobrir o seu segredo teria: «Também eu escondo um segredo, tão valioso que, quando desvendado, pode abrir caminho direto para um Passaporte para a Final».

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Jéssica apostou numa teoria: «A Minha Casa Tem Vida». O concorrente acertou em cheio e conquistou um lugar na final. 

 

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