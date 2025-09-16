Fábio Daniel quebra o silêncio depois de ter abandonado o Secret Story : «Isto tem sido surreal»

Fábio Daniel, de 29 anos, decidiu abandonar a Casa mais vigiada do País poucas horas depois de ter começado a aventura no Secret Story – Casa dos Segredos. A desistência aconteceu no primeiro Especial do reality show, conduzido por Cristina Ferreira, e motivou comoção entre os telespectadores.
O motivo que levou à saída do concorrente foi a privação de contacto com a mãe, com quem mantém contacto diário.
«Ser muito ambicioso e ter foco funcionou durante muitos anos, mas era quando eu conseguia pegar num telemóvel e ligar para a mãe e para a família», explicou Fábio Daniel durante o programa.
Mesmo nas primeiras horas dentro da casa, Fábio já pensava em desistir e acabou por concretizar a decisão na segunda-feira, dia 15.
Já fora da Casa mais vigiada do País, o concorrente recorreu ao Instagram para partilhar os sentimentos após o regresso à vida real.
« Isto tem sido surreal 🫠 Foram as horas mais intensas da minha vida na #CasaDosSegredos9 — concorrente expresso mas de coração cheio 💙 Obrigado por todo o carinho 🙏 », escreveu.
O desabafo do jovem rapidamente conquistou os fãs, que se mostraram solidários com a decisão e destacaram a coragem de colocar a família em primeiro lugar.