O verdadeiro motivo da desistência de Fábio Daniel? Claudio Ramos confronta-o e ele conta tudo

Fábio Daniel desistiu do Secret Story menos de 24 horas após ter entrado, por sentir muita falta da mãe e não lhe poder ligar sempre que quisesse. Esta quarta-feira o ex-concorrente esteve no programa 'Dois às 10' da TVI, com Cristina Ferreira e Claudio Ramos e, este último, deu a sua opinião sobre o que pensa ter sido o verdadeiro motivo da sua desistência.

«Tenho de ser muito honesto contigo, não consigo ser de outra maneira. Eu acho que no fundo estás arrependido de ter desistido e acho que tu te agarraste à história da tua mãe, que estaria bem cá fora – alguma coisa que acontecesse de mal eles te diriam – porque entraste a pés juntos, ficaste protagonista numa noite e eu acho que tu não conseguiste lidar com isso, com o facto de ‘e agora como é que eu dou a volta atrás’?», disse.

Cristina Ferreira aproveitou a deixa e questionou o ex-concorrente: «Achaste que cá fora podias ser cancelado?». Ele respondeu com a verdade: «Cancelado não, mas sim, falarem de mim de forma menos benéfica. Mas eu tinha consciência de que se entrasse eu era uma figura polarizante, ou seja, não ia haver meio-termo, ia haver quem gostasse e quem não gostasse nada».

«Tinha essa consciência e tinha de lidar com os dois pesos da balança e não podia entrar ali à espera de sair só com pessoas a adorar-me ou a odiar-me. Mas não foi isso, isso tudo eu estava preparado. Eu cheguei cá fora, foi muito pouco tempo, mas já existem comentários e eu lido bem, está tudo bem. Agora o facto de eu não poder ligar…», rematou.