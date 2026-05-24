Esteve apenas algumas horas na casa mais vigiada do País, mas foi isso que o fez "mudar de vida". Este ex-concorrente está irreconhecível 

Uma passagem breve pelo Secret Story 9 acabou por marcar profundamente Fábio Daniel, que esteve apenas algumas horas no reality show antes de desistir. Ainda assim, essa curta experiência tornou-se o ponto de partida para uma mudança significativa na sua vida.

Em setembro de 2025, o jovem entrou na casa e saiu pouco depois, mas foi o impacto de se ver em televisão que o levou a repensar vários aspetos pessoais. Fábio recorda esse momento como um choque: «Durante anos vivi em piloto automático, sem realmente parar para olhar para mim. E quando me vi ali, e mais tarde nas entrevistas, senti um choque. Era eu a falar… mas não me reconhecia. Parecia outra pessoa».

Foi a partir daí que decidiu iniciar um processo de transformação. «Nesse momento percebi que tinha duas opções: aceitar que aquela versão era o “novo eu” ou começar a trabalhar para mudar. Escolhi mudar», partilhou. O percurso, que se prolongou ao longo de oito meses, trouxe resultados visíveis e uma nova fase na sua vida.

Hoje, Fábio Daniel garante sentir-se diferente e mais alinhado consigo próprio: «Hoje, 23 de maio de 2026, oito meses depois, volto finalmente a reconhecer-me. O caminho ainda não terminou, mas já percorri uma longa distância e tenho orgulho nisso». E finalizou com a frase: «Nunca desistam de vocês 🩵».