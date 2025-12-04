Ginásio, músculos e sensualidade: Este era o dia-a-dia de Fábio antes de entrar na casa mais vigiada do País

Antes de entrar na casa, Fábio já tinha uma forte presença nas redes sociais e as imagens que partilhou nos últimos meses ajudam a explicar porquê. Entre poses de sensualidade, rotinas de treino intensas e vídeos onde mostra a sua faceta mais descontraída em sessões de massagem, o concorrente conquistou uma base de seguidores fiel e curiosa.

Nas fotografias mais comentadas, Fábio surge em momentos claramente pensados para destacar o físico e a autoconfiança. Camisolas abertas, close-ups ao olhar e poses em cenário de praia, piscina ou ginásio fazem parte da estética que tem vindo a construir. A curadoria das imagens mostra um lado seguro de si próprio e confortável com a exposição.

Além da vertente mais sensual, Fábio partilha regularmente vídeos de treino que revelam disciplina e consistência. Exercícios funcionais, musculação e rotinas de resistência aparecem em destaque no feed, o que reforça a imagem de alguém dedicado ao bem-estar físico.