Fábio e Liliana surpreendem com nova viagem a dois. E as paisagens parecem tiradas de um filme

Fábio e Liliana voltaram a fazer as malas rumo a um novo destino de sonho. Desta vez, o casal escolheu a Tanzânia, país da costa oriental de África conhecido pelas paisagens de cortar a respiração e pelas praias paradisíacas do arquipélago de Zanzibar.

Através das redes sociais, o casal já partilhou as primeiras fotografias e vídeos do local onde está hospedado, revelando cenários capazes de fazer inveja a qualquer seguidor.

Recorde-se que esta não é a primeira viagem que Fábio e Liliana fazem a dois. Em janeiro, o casal já tinha rumado a Paris, naquela que foi outra das escapadelas românticas partilhadas com os fãs.