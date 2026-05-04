Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Fábio Pereira decidiu eternizar o amor que sente por Liliana Oliveira de uma forma simbólica e muito pessoal. O namorado da concorrente do Secret Story - Desafio Final fez uma tatuagem e o significado é claro: uma letra “L”, em homenagem à companheira. Agora, mostra-a de novo para mostrar apoio à namorada.

O gesto de mostrar novamente a tatuagem surge numa altura em que Liliana entrou dentro da casa do Secret Story – Desafio Final, ficando afastada do exterior, mas ainda assim presente no pensamento de Fábio.

Recorde-se de que o casal fez tatuagens com as iniciais de ambos (F e L) e ainda os números «224», que têm um forte significado por detrás. Liliana fez questão de explicar esse mesmo código, através de um vídeo partilhado nas redes sociais.

«O 224 significa ‘two day’ (hoje), ‘two morrow’ (amanhã) e ‘four ever’ (para sempre)», começou por dizer a jovem de Lousada. «Não fizemos esta tatuagem por acaso. Fizemo-la por tudo o que vivemos dentro do jogo. Só nós sabemos o que sentimos, o que doeu, o que fortaleceu», acrescentou.

Sem grandes palavras, Fábio optou por deixar que o gesto falasse novamente por si. E a verdade é que não passou despercebido aos seguidores mais atentos, que rapidamente reagiram à novidade.

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Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

A passada gala do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por um momento de grande tensão em estúdio. Catarina Miranda e Fábio Pereira envolveram-se num confronto aceso que rapidamente captou a atenção de quem assistia.

O clima tornou-se tenso quando Cristina Ferreira percebeu um certo desconforto entre Catarina e Fábio. Questionada, Catarina admitiu o momento e não poupou nas palavras: «Ele disse-me olá, mas foi um olá um bocado fingido aqui na gala». E continuou, apontando incoerências: «Fala muito que é muito homem para umas coisas e é muito menino para outras».

Chamado a intervir, Fábio respondeu de imediato e em tom crítico: «Esta rapariga fala tanto, nem é capaz de dizer boa noite. Calma, respira fundo».

A troca de palavras subiu rapidamente de tom. Catarina reagiu, identificando-se como "Catarina Miranda" e não "rapariga", garantindo que estava tranquila, ao mesmo tempo que acusava Fábio de nervosismo e lançava uma farpa relacionada com a entrada de Liliana no programa: «Estavam a precisar de dinheiro para os cortinados».

Fábio, por sua vez, insistiu na questão da educação e acusou Catarina de arrogância, num momento em que os ânimos já estavam claramente exaltados.

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Entrada de Liliana no Desafio Final dá que falar e Fábio deixa farpa ao ex-noivo Zé: «Teve uma relação tóxica com um miúdo»

A entrada de Liliana Oliveira no Secret Story - Desafio Final está a dar que falar. Fábio Pereira quem reagiu em estúdio, defendendo a namorada das críticas que têm surgido na Casa após o seu regresso ao jogo.

Durante a emissão, Fábio explicou que Liliana entrou com uma estratégia diferente daquela que apresentou no passado, procurando mostrar uma nova faceta da sua personalidade: «Ela disse que ia tentar mostrar mais dela porque as pessoas não perceberam que a atitude que ela teve da vida pessoal é uma situação e o jogo é outra», afirmou.

O ex-concorrente mostrou-se ainda crítico em relação à postura dos atuais participantes, considerando que muitos estão a recorrer a argumentos previsíveis ao trazerem o passado de Liliana para o centro do jogo: «Eu acho que é um jogo básico, é previsível irem por aí», referiu, apontando diretamente às críticas relacionadas com a relação anterior da concorrente com Zé.

Fábio foi mais longe e fez questão de contextualizar as decisões da namorada, sublinhando a diferença entre o passado e o presente: «Eu sei que o que ela fez antes foi porque teve uma relação tóxica com um miúdo e agora tem uma relação saudável com um homem, por isso não tem que tomar a mesma decisão nem que seja nada parecido», explicou

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Pedro Jorge reage de forma inédita à chegada de Liliana. E clima aquece na Casa: «Não tem tempo para o cão mas tem para o Desafio Final»

A concorrente de Lousada afirmou que entra com a intenção de “jogar sozinha” e garantiu que vai manter a sua habitual frontalidade, sem “papas na língua”. A chegada de Liliana provocou impacto imediato na dinâmica da casa, com reações tensas por parte de alguns colegas.

Um dos momentos mais marcantes deu-se com Pedro Jorge, com quem trocou farpas logo após a entrada. Liliana atirou: «Não tinha tempo para o cão mas tem para o desafio final», num comentário que rapidamente elevou o tom da discussão.

A concorrente também visou Afonso Leitão, acusando-o de tentar replicar estratégias de jogo de outras edições. Sem hesitar, referiu-se ao colega como “Catarina”, afirmando que este procura imitar o estilo de jogo de Catarina Miranda, mas que “nunca conseguirá ser igual”.

A entrada de Liliana promete, assim, alterar o equilíbrio já existente na casa, num momento em que o jogo se encontra cada vez mais intenso e marcado por confrontos diretos entre concorrentes.