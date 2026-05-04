Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:50
João Ricardo provoca Ana e lança clima de flirt: «Posso-te levar a jantar» - Big Brother
02:45

João Ricardo provoca Ana e lança clima de flirt: «Posso-te levar a jantar»

19:49
Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida - Big Brother

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

19:45
Objeto misterioso na madrugada surpreende a casa e Leandro falha missão da Voz - Big Brother
02:48

Objeto misterioso na madrugada surpreende a casa e Leandro falha missão da Voz

19:36
Madrugada tensa! Pedro Jorge arrasa Liliana e discussão explode: «É fraquinha, não dá para mais» - Big Brother
05:10

Madrugada tensa! Pedro Jorge arrasa Liliana e discussão explode: «É fraquinha, não dá para mais»

19:29
Sara lança farpa e provoca reação imediata de Luzia - Big Brother
04:54

Sara lança farpa e provoca reação imediata de Luzia

19:19
Tensão na casa! Leandro acusa João Ricardo de jogo calculista - Big Brother
04:05

Tensão na casa! Leandro acusa João Ricardo de jogo calculista

18:46
Cadeira Quente ao rubro! Pedro ataca Liliana e confronto aquece a Casa - Big Brother
02:35

Cadeira Quente ao rubro! Pedro ataca Liliana e confronto aquece a Casa

18:33
João Ricardo lança mentira provocadora e mexe com Liliana no jogo - Big Brother
04:40

João Ricardo lança mentira provocadora e mexe com Liliana no jogo

18:13
«Como mulher não vales nada»: confronto entre Pedro Jorge e Liliana aquece o Desafio Final - Big Brother
04:59

«Como mulher não vales nada»: confronto entre Pedro Jorge e Liliana aquece o Desafio Final

18:07
Catarina Miranda arrasa Liliana: «Não se vai aguentar. Tem telhados de vidro» - Big Brother
01:40

Catarina Miranda arrasa Liliana: «Não se vai aguentar. Tem telhados de vidro»

18:03
Mentira em plena Gala? Afonso é desmascarado e tensão sobe na casa - Big Brother
05:01

Mentira em plena Gala? Afonso é desmascarado e tensão sobe na casa

17:52
Clima de tensão! Liliana entra a arrasar, divide a casa e há quem fale em “baixaria” - Big Brother
05:31

Clima de tensão! Liliana entra a arrasar, divide a casa e há quem fale em “baixaria”

16:56
Concorrentes recebem desafio insólito da Voz que os deixa de boca aberta - Big Brother
09:35

Concorrentes recebem desafio insólito da Voz que os deixa de boca aberta

16:51
A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações - Big Brother

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

16:47
Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro» - Big Brother

Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

16:38
Afonso responde a acusação de Leomarte: «Está a ser mentiroso» - Big Brother
05:28

Afonso responde a acusação de Leomarte: «Está a ser mentiroso»

16:35
Ariana sem paciência para Afonso: «Está tão incomodado...» - Big Brother
05:51

Ariana sem paciência para Afonso: «Está tão incomodado...»

16:34
Liliana recusa fazer tarefa: «Não vou estragar as minhas unhas (...) Faço isso em casa» - Big Brother
06:18

Liliana recusa fazer tarefa: «Não vou estragar as minhas unhas (...) Faço isso em casa»

16:19
Liliana pega-se com João Ricardo: «As boquinhas que tens mandado para mim...» - Big Brother
05:10

Liliana pega-se com João Ricardo: «As boquinhas que tens mandado para mim...»

16:10
Berros entre Afonso e Pedro Jorge levam Voz a intervir e fazer um aviso sério - Big Brother
04:52

Berros entre Afonso e Pedro Jorge levam Voz a intervir e fazer um aviso sério

16:05
Caos e gritaria! Afonso passa-se com atitude de Ariana - Big Brother
04:49

Caos e gritaria! Afonso passa-se com atitude de Ariana

15:55
João Ricardo pica Ana: «Dão-se abraços no primeiro encontro?» - Big Brother
08:47

João Ricardo pica Ana: «Dão-se abraços no primeiro encontro?»

15:53
João Ricardo atira-se a Ana? «Se há coisa que eu gosto, é joguinho de casal» - Big Brother
07:11

João Ricardo atira-se a Ana? «Se há coisa que eu gosto, é joguinho de casal»

15:50
João Ricardo pica Ana: «Olhaste para os meus lábios...» - Big Brother
07:44

João Ricardo pica Ana: «Olhaste para os meus lábios...»

15:26
Ana deu esperanças a João Ricardo? «Não digo nunca» - Big Brother
06:14

Ana deu esperanças a João Ricardo? «Não digo nunca»

Acompanhe ao minuto

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida - Big Brother

Gesto não passa despercebido: Fábio Pereira eterniza Liliana na pele e volta a mostrar a tatuagem em forma de apoio.

Fábio Pereira decidiu eternizar o amor que sente por Liliana Oliveira de uma forma simbólica e muito pessoal. O namorado da concorrente do Secret Story - Desafio Final fez uma tatuagem e o significado é claro: uma letra “L”, em homenagem à companheira. Agora, mostra-a de novo para mostrar apoio à namorada.

O gesto de mostrar novamente a tatuagem surge numa altura em que Liliana entrou dentro da casa do Secret Story – Desafio Final, ficando afastada do exterior, mas ainda assim presente no pensamento de Fábio.

Recorde-se de que o casal fez tatuagens com as iniciais de ambos (F e L) e ainda os números «224», que têm um forte significado por detrás. Liliana fez questão de explicar esse mesmo código, através de um vídeo partilhado nas redes sociais.

«O 224 significa ‘two day’ (hoje), ‘two morrow’ (amanhã) e ‘four ever’ (para sempre)», começou por dizer a jovem de Lousada. «Não fizemos esta tatuagem por acaso. Fizemo-la por tudo o que vivemos dentro do jogo. Só nós sabemos o que sentimos, o que doeu, o que fortaleceu», acrescentou.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Sem grandes palavras, Fábio optou por deixar que o gesto falasse novamente por si. E a verdade é que não passou despercebido aos seguidores mais atentos, que rapidamente reagiram à novidade.

Veja aqui:

 

Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

A passada gala do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por um momento de grande tensão em estúdio. Catarina Miranda e Fábio Pereira envolveram-se num confronto aceso que rapidamente captou a atenção de quem assistia.

O clima tornou-se tenso quando Cristina Ferreira percebeu um certo desconforto entre Catarina e Fábio. Questionada, Catarina admitiu o momento e não poupou nas palavras: «Ele disse-me olá, mas foi um olá um bocado fingido aqui na gala». E continuou, apontando incoerências: «Fala muito que é muito homem para umas coisas e é muito menino para outras».

Chamado a intervir, Fábio respondeu de imediato e em tom crítico: «Esta rapariga fala tanto, nem é capaz de dizer boa noite. Calma, respira fundo».

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

A troca de palavras subiu rapidamente de tom. Catarina reagiu, identificando-se como "Catarina Miranda" e não "rapariga",  garantindo que estava tranquila, ao mesmo tempo que acusava Fábio de nervosismo e lançava uma farpa relacionada com a entrada de Liliana no programa: «Estavam a precisar de dinheiro para os cortinados».

Fábio, por sua vez, insistiu na questão da educação e acusou Catarina de arrogância, num momento em que os ânimos já estavam claramente exaltados.

Veja aqui o momento:

 

Entrada de Liliana no Desafio Final dá que falar e Fábio deixa farpa ao ex-noivo Zé: «Teve uma relação tóxica com um miúdo»

A entrada de Liliana Oliveira no Secret Story - Desafio Final está a dar que falarFábio Pereira quem reagiu em estúdio, defendendo a namorada das críticas que têm surgido na Casa após o seu regresso ao jogo.

Durante a emissão, Fábio explicou que Liliana entrou com uma estratégia diferente daquela que apresentou no passado, procurando mostrar uma nova faceta da sua personalidade: «Ela disse que ia tentar mostrar mais dela porque as pessoas não perceberam que a atitude que ela teve da vida pessoal é uma situação e o jogo é outra», afirmou.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

O ex-concorrente mostrou-se ainda crítico em relação à postura dos atuais participantes, considerando que muitos estão a recorrer a argumentos previsíveis ao trazerem o passado de Liliana para o centro do jogo: «Eu acho que é um jogo básico, é previsível irem por aí», referiu, apontando diretamente às críticas relacionadas com a relação anterior da concorrente com Zé.

Fábio foi mais longe e fez questão de contextualizar as decisões da namorada, sublinhando a diferença entre o passado e o presente: «Eu sei que o que ela fez antes foi porque teve uma relação tóxica com um miúdo e agora tem uma relação saudável com um homem, por isso não tem que tomar a mesma decisão nem que seja nada parecido», explicou

Veja aqui o momento:

Pedro Jorge reage de forma inédita à chegada de Liliana. E clima aquece na Casa: «Não tem tempo para o cão mas tem para o Desafio Final»

A concorrente de Lousada afirmou que entra com a intenção de “jogar sozinha” e garantiu que vai manter a sua habitual frontalidade, sem “papas na língua”. A chegada de Liliana provocou impacto imediato na dinâmica da casa, com reações tensas por parte de alguns colegas.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Um dos momentos mais marcantes deu-se com Pedro Jorge, com quem trocou farpas logo após a entrada. Liliana atirou: «Não tinha tempo para o cão mas tem para o desafio final», num comentário que rapidamente elevou o tom da discussão.

A concorrente também visou Afonso Leitão, acusando-o de tentar replicar estratégias de jogo de outras edições. Sem hesitar, referiu-se ao colega como “Catarina”, afirmando que este procura imitar o estilo de jogo de Catarina Miranda, mas que “nunca conseguirá ser igual”.

A entrada de Liliana promete, assim, alterar o equilíbrio já existente na casa, num momento em que o jogo se encontra cada vez mais intenso e marcado por confrontos diretos entre concorrentes.

Relacionados

Deu nas vistas: Descobrimos de onde é o look de Eva que todos querem e o preço vai deixá-lo de boca aberta

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu
Temas: Fábio Pereira Liliana Oliveira

Fora da Casa

A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

Hoje às 15:47
Juliana revela o que ainda ninguém sabe da zanga entre Daniela e Nufla. E é surpreendente

Juliana revela o que ainda ninguém sabe da zanga entre Daniela e Nufla. E é surpreendente

Hoje às 15:16
Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Hoje às 13:00
Em foto rara, Eva mostra a mãe pela primeira vez. E há um detalhe que não passa despercebido

Em foto rara, Eva mostra a mãe pela primeira vez. E há um detalhe que não passa despercebido

Hoje às 10:58
Ex-noivo Zé responde às bocas de Fábio. Está instalada a confusão entre o ex e o atual de Liliana

Ex-noivo Zé responde às bocas de Fábio. Está instalada a confusão entre o ex e o atual de Liliana

Hoje às 09:55
Bernardina Brito faz declaração inesquecível a pessoa especial: «A tua presença faz tudo ter mais sentido»

Bernardina Brito faz declaração inesquecível a pessoa especial: «A tua presença faz tudo ter mais sentido»

Ontem às 20:05
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

Há 3h e 45min
Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Hoje às 13:00
As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

10 fev, 16:14
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

5 mar, 11:41
Aconteceu. O Secret Story - Desafio Final já tem genérico e os fãs celebram regresso icónico

Aconteceu. O Secret Story - Desafio Final já tem genérico e os fãs celebram regresso icónico

Ontem às 21:58
Ver Mais

Notícias

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Há 47 min
Deu nas vistas: Descobrimos de onde é o look de Eva que todos querem e o preço vai deixá-lo de boca aberta

Deu nas vistas: Descobrimos de onde é o look de Eva que todos querem e o preço vai deixá-lo de boca aberta

Há 2h e 14min
A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

Há 3h e 45min
Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

Há 3h e 49min
A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

Hoje às 15:47
Ver Mais Notícias

Opinião

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

30 abr, 18:58
Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

30 abr, 18:48
Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

30 abr, 18:37
Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

30 abr, 18:36
Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

30 abr, 18:13
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
03:58

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

27 abr, 17:32
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
01:20

Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»

27 abr, 10:10
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós
01:02

Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós

20 abr, 18:14
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro
07:26

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro

Hoje às 00:49
Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova
09:30

Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova

Hoje às 00:30
«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim
02:00

«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim

Hoje às 00:17
Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes
05:12

Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes

Hoje às 00:11
A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final
01:03

A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final

Hoje às 00:05
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Ontem às 09:48
Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

2 mai, 20:56
João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

2 mai, 14:03
"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

2 mai, 07:52
Foi dia de casamento para Bruna!

Foi dia de casamento para Bruna!

1 mai, 20:03
Ver Mais Outros Sites