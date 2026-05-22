Longe de Liliana em dia importante, Fábio passa por momento difícil: «Dá-me um aperto no coração»

Liliana Oliveira está na casa do Secret Story - Desafio Final, longe do namorado, Fábio Pereira, que atravessou um dia complicado numa data muito importante para o casal.

O ex-concorrente do Secret Story mostrou-se nostálgico precisamente no dia em que celebram seis meses de namoro e, através dos stories do Instagram, abriu o coração com uma mensagem carregada de sentimento, dedicada à namorada.

“Hoje, fazemos seis meses de namoro e estamos a mais de 300 quilómetros de distância. Acordar e ver-te agarrada à minha camisola dá-me um aperto enorme no coração por não te poder abraçar e te dizer o quanto te amo. Longe, mas sempre perto”, escreveu.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que deixaram várias mensagens de apoio ao casal. Apesar da distância, Fábio fez questão de sublinhar que o amor entre ambos continua forte, mostrando que a ligação permanece intacta mesmo longe um do outro.

O desabafo acabou por emocionar os fãs, que elogiaram a sinceridade e o carinho demonstrado na mensagem partilhada nas redes sociais.