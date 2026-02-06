Após ameaças de morte, Fábio não se intimida e apresenta guarda-costas

A polémica em torno de Fábio Pereira e Liliana Oliveira continua a dar que falar. O casal revelou recentemente, no programa “Dois às 10”, que tem sido alvo de mensagens perturbadoras nas redes sociais, incluindo ameaças de morte vindas de alguns internautas.

Apesar do cenário pesado, Fábio optou por não dramatizar e decidiu lidar com os ataques de forma inesperada: com ironia e sarcasmo. O ex-concorrente, que há pouco tempo celebrou a compra da sua primeira casa ao lado de Liliana, usou as redes sociais para responder aos críticos.

Numa publicação provocadora, Fábio partilhou uma imagem de vários pombos alinhados no topo do prédio onde vive, apresentando-os, em tom de brincadeira, como os seus novos “guarda-costas”.

“Depois de tantas ameaças contratei um exército de pombos para nos proteger”, escreveu, acompanhando a legenda com gargalhadas, e deixar claro que não pretende dar palco ao ódio.

A publicação foi encarada como uma resposta direta a comentários maliciosos, alguns deles extremos, incluindo mensagens de pessoas que chegaram a afirmar estar a rezar para que o avião do casal caísse.

Com humor ácido, Fábio Pereira mostra que prefere enfrentar o clima tóxico sem medo e com uma boa dose de gozo à mistura.