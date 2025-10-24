Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

“Secret Story”: Fábio Pereira conquista fãs e sobe na sondagem semanal.

Já é conhecido o resultado da mais recente sondagem que mede a popularidade dos concorrentes da nona edição de “Secret Story - Casa dos Segredos”, realizada semanalmente no perfil de instagram oficial do programa.

A família de Fábio Pereira não escondeu o orgulho pela evolução do jovem e assinalou o feito nas redes sociais: «Pela primeira vez desde o início do programa, passámos do fim da tabela para o oitavo lugar», escreveu a equipa que gere o Instagram do concorrente, deixando ainda uma pergunta aos fãs: «Acham que a tendência é continuar a subir?»

Fora da casa, a popularidade de Fábio também se faz sentir. O amigo especial de Liliana Oliveira ultrapassou os 10 mil seguidores no Instagram, e a equipa do concorrente agradeceu o apoio com uma mensagem especial: «Obrigado a todos por estarem deste lado. Cada um de vocês conta e nós estamos muito gratos por finalmente conhecerem um bocadinho do verdadeiro Fábio!»

Veja o ranking:

Liliana foi 'destronada' do último lugar da tabela, que é agora ocupado por um novo e inesperado concorrente: Bruno é neste momento o menos gostado do público, com 86% de reprovação.

Mas as mudanças não ficam por aqui: Dylan está logo a seguir a Bruno, no penúltimo lugar do ranking e Liliana - que tem estado em último lugar nas semanas anteriores - sobe agora à antepenúltima posição, ainda que continue no lado dos menos populares.

No sentido inverso, Marisa continua de pedra e cal no primeiro lugar do ranking de Popularidade, com uma taxa de aprovação de 94%, contra apenas 6% de reprovação. Da mesma forma, o marido Pedro ocupa o segundo lugar e Leandro fecha o pódio na terceira posição.

Veja o ranking completo em baixo:

1º Marisa

2º Pedro

3º Leandro

4º Marisa Susana

5º Ana Cristina

6º Ana

7º Mariana

8º Fábio

9º Rui

10º Inês

11º Raquel

12º Bruna

13º Liliana

14º Dylan

15º Bruno