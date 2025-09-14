Mulherengo do Secret Story leva tampa da sua “crush” e reencontra-a na casa

Já começou a nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos e com ela muitos momentos que marcaram a estreia desta temporada.

Um deles tem como protagonistas Fábio e Ana, dois concorrentes que já se envolveram fora da casa mais vigiada do País e que carregam esse segredo, sendo por isso secreto para os outros colegas.

Fábio pensou que ia entrar sozinho, mas já no confessionário abriu a sua mala e viu o segredo que lhe tinha calhado em sorte: «Envolvi-me com uma concorrente da casa». Sem saber quem seria, depressa se deparou com Ana.

Ficámos a saber - através dos castings de cada um - que os dois quase chegaram 'a vias de facto', mas Ana não conseguiu sentir ligação suficiente, apesar de Fábio manter o interesse por ela.

Continue a acompanhar todos os momentos no TVI Reality e no site do Secret Story. Entretanto percorra a galeria que preparámos para si com as imagens de todos os concorrentes, um a um.

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story