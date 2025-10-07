Não vai acreditar: Este ex-concorrente polémico do Secret Story é familiar de Fábio

Ao Minuto

Leandro e Rui em picardias: «Vai aprender aqui uma coisinha» - Big Brother
Leandro e Rui em picardias: «Vai aprender aqui uma coisinha»

Pai de Fábio não confia no futuro da relação com Liliana: «É mais uma para mim» - Big Brother

Pai de Fábio não confia no futuro da relação com Liliana: «É mais uma para mim»

24 horas depois do fim do noivado com Zé, Liliana enfia-se na cama com Fábio - Big Brother

24 horas depois do fim do noivado com Zé, Liliana enfia-se na cama com Fábio

Ana Cristina provoca Pedro e leva resposta inesperada - Big Brother
Ana Cristina provoca Pedro e leva resposta inesperada

Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...» - Big Brother
Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...»

Liliana afirma não ter orgulho: «Se estivesse lá fora criticava a pessoa que estou a ser aqui» - Big Brother
Liliana afirma não ter orgulho: «Se estivesse lá fora criticava a pessoa que estou a ser aqui»

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam - Big Brother

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Bruno e Marisa começam a manhã a dançar juntinhos - Big Brother
Bruno e Marisa começam a manhã a dançar juntinhos

Fábio enfia-se na cama de Liliana para passar a noite: «Não penses no que está lá fora» - Big Brother
Fábio enfia-se na cama de Liliana para passar a noite: «Não penses no que está lá fora»

Bruno faz frente a Pedro Jorge e defende Marisa, sem saber que os dois são um casal - Big Brother
Bruno faz frente a Pedro Jorge e defende Marisa, sem saber que os dois são um casal

«Eles querem que se pense que são um casal» Lídia sobre Dylan e Vera - Big Brother
«Eles querem que se pense que são um casal» Lídia sobre Dylan e Vera

«Para encontrar o amor vais lá para fora» Pedro pica a mulher Marisa à frente de todos - Big Brother
«Para encontrar o amor vais lá para fora» Pedro pica a mulher Marisa à frente de todos

Ana Cristina implacável com Liliana e Fábio: «Isto é traição» - Big Brother
Ana Cristina implacável com Liliana e Fábio: «Isto é traição»

É desta? Fábio e Liliana trocam carinhos na cama - Big Brother
É desta? Fábio e Liliana trocam carinhos na cama

Chamada de 'meretriz', Liliana reage: «Não ando com muitos homens» - Big Brother
Chamada de 'meretriz', Liliana reage: «Não ando com muitos homens»

Sandro reage em exclusivo ao pedido de casamento feito a Liliana e muda de postura - Big Brother
Sandro reage em exclusivo ao pedido de casamento feito a Liliana e muda de postura

Leandro consola Fábio em momento choroso: «Fazia até ao meu maior inimigo» - Big Brother
Leandro consola Fábio em momento choroso: «Fazia até ao meu maior inimigo»

Inédito! Marta Cardoso fala sobre Zé Maria do primeiro Big Brother: «Agora tive um deja vú» - Big Brother
Inédito! Marta Cardoso fala sobre Zé Maria do primeiro Big Brother: «Agora tive um deja vú»

«Foi pedida em casamento no dia da entrada em direto» Concorrentes muito perto do segredo de Liliana - Big Brother
«Foi pedida em casamento no dia da entrada em direto» Concorrentes muito perto do segredo de Liliana

24 anos: Liliana celebra aniversário na casa - Big Brother
24 anos: Liliana celebra aniversário na casa

«O que estou a fazer aqui é jogo duplo»: Lídia admite qual é a sua estratégia - Big Brother
«O que estou a fazer aqui é jogo duplo»: Lídia admite qual é a sua estratégia

A revolta de Leandro e o contra-argumento de Marisa Susana: «Com isto aprendo a resguardar-me» - Big Brother
A revolta de Leandro e o contra-argumento de Marisa Susana: «Com isto aprendo a resguardar-me»

Ciúmes no ar? Lídia questiona Pedro Jorge sobre Marisa - Big Brother
Ciúmes no ar? Lídia questiona Pedro Jorge sobre Marisa

Pedro sem papas na língua «Sou contra as atitudes da Liliana» - Big Brother
Pedro sem papas na língua «Sou contra as atitudes da Liliana»

Pedro Jorge 'fala para o ar' e mostra-se bastante chateado com Marisa «Acreditar em pessoas que conhece há três semanas» - Big Brother
Pedro Jorge 'fala para o ar' e mostra-se bastante chateado com Marisa «Acreditar em pessoas que conhece há três semanas»

Não vai acreditar: Este ex-concorrente polémico do Secret Story é familiar de Fábio

  • Secret Story
  • Há 1h e 40min
Não vai acreditar: Este ex-concorrente polémico do Secret Story é familiar de Fábio - Big Brother

Fábio tem dado muito que falar devido à sua relação com Liliana, mas o concorrente tem uma outra ligação a um ex-concorrente do Secret Story.

Fábio é um dos dos concorrentes mais polémicos do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e tem se destacado devido à sua relação com Liliana. Sabe-se agora que o concorrente, de 26 anos, tem também uma ligação muito especial com um ex-concorrente de uma outra edição.

O nortenho é cunhado de Cláudio Coelho, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 6 e do Desafio Final. O profissional de póquer e a irmã de Fábio, Vanessa Pereira, são namorados há alguns anos e até têm um filho em comum. 

Em 2023, os dois estiveram no Dois às 10 a falar sobre a gravidez.

Pode ver aqui o vídeo em questão:

Recorde-se que Cláudio Coelho também foi um polémico concorrente de reality show e que acabou mesmo por ser expulso pela Voz depois de lhe faltar ao respeito.

Percorra a nossa galeria e veja Cláudio Coelho com a irmã de Fábio Pereira
 

Veja ainda: E se Fábio levar Liliana para casa? Família do concorrente pronuncia-se sobre relação - Secret Story - TVI

